Виктор Лилов: Има дискриминиционни нормии в Конституцията, която ограничава брака до хетеросексуален
Автор: ИА Фокус 19:37
©
Темата за съжителството на хора с различна сексуална ориентация у нас се използва често за политическа пропаганда, но вече има решения на Съда на ЕС, че България трябва да признава сключени еднополови бракове. Въпреки това у нас дебат по темата няма, също така липсва инициатива, която да облече това задължение в норма.

Според проучване на "Алфа рисърч"  обществото ни  се развива и вече е далеч по-толерантно към различните. Данните сочат че над половината от запитаните се определят като толерантни към хората от тази общност. Повече от 50% от участниците в изследването смятат, че  равният достъп до здравни и социални услуги на ЛГБТ хората е важен за цялото  общество. Така обаче близо 70% са категорични, че се чувстват некомфортно ако видят на улицата хора от един и същи пол да се държат за ръце.

Въпросът коментираха правозащитникът Виктор Лилов и Александър Сиди от ВМРО.

Според Лилов това е пореден етап от хармонизирането на европейското законодателство с българското. Той отбеляза, че тук не става въпрос за привилегии, а за достъп до права и равнопоставеност – имуществени права, здравеопазване, социални услуги. Според него трябва да има законодателни промени, защото в момента законодателството дискриминира. "Най-малкият необходим следващ етап е легализиране на съжителството. Дискриминиционни норми има и в Конституцията, която ограничава брака до хетеросексуален", каза Виктор Лилов и допълни, че трябва да има изравняване на правата в законодателната рамка. "Хората не трябва да се притесняват, че някой открито изразява чувствата си към друг човек", каза пред NOVA NEWS правозащитникът.

Александър Сиди смята, че обществото ни никога не е било нетолерантно, но от друга страна се говори за политически правни категории. "В последните години управляват хора, които разказват, че са за правата на тези хора, но нищо не се е случило. Тук не е разговор за права на хората, а е политически разговор. Това е наратив на либералните групи във всяко общество. Разговорът за права минава отвъд към разговор за политики. Пошлостта на гей-парадите не ми харесва", каза Сиди и допълни, че важният въпрос е къде се слага границата.







