ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Вицепремиерът Зафиров: Това са двете алтернативи в момента
"Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) внесоха вчера в деловодството на парламента искане за вот недоверие към Министерския съвет. Искането е подписано от "Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и депутати от "Алианс за права и свободи“. Петият вот е за "провал във вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава".
Внесеният вот на недоверие е прокламиран като един изключителен труд от 80 страници, но той повтаря в голяма степен вече случили се вотове, каза в Кюстендил премиерът Росен Желязков.
"В ден като днешния, знаем, че ще има протест в София, хубаво е да се види балансът - от една страна правителството, което работи, властта, която не просто разходва средства, а генерира такива средства, осигурява такива допълнителни средства, полага усилия такива допълнителни средства да стигнат до хората, и от другата страна - една слаба, абсолютно неефективна опозиция, която не предлата абсолютно никаква алтернатива, освен рушене, крещене, викане и всякакви опити да се дестабилизира обстановката", добави Зафиров.
"Предсторчни парламентарни избори означават липса на бюджетна процедура, липса на бюджет, липса на средства в инвестиционните програми на общините и в крайна сметка абсолютна несигурност и бездействие на държавата в продължение на дълги години. Това са двете алтернативи в момента. Тоест този вот на недоверие не предлага никаква реална алтернатива", допълни вицепремиерът.
"Това правителство може да е трудно, може да скърца, може да се бори с трудностите, но това правителство, искам ясно да го кажа, категорично и като председател на една от партиите в управляващото мнозинство, това правителство няма алтернатива в момента", подчерта Зафиров.
Министърът на регионалното развитие и благоустройтвото Иван Иванов, който също е в Шумен, припомни, че колегите му от ПП-ДБ са били поканени и са участвали в преговорите за съставяне на правителство и изтъкна, че не е станало ясно защо не са влезли в управлението. "От тази гледна точка за нас са неразбираеми техните мотиви, при положение че на практика работим по една управленска програма, която беше изработена заедно. Всички други аргументи остават настрани. Каква е алтернативата, както каза вицепремиерът, не е ясно. Потърпевшите в крайна сметка ще бъдат българските граждани", каза министърът на регионалното развитие.
Най-сериозният механизъм, с който опозицията да може да извършва своята дейност в парламента са вотовете на недоверие, когато те стават през седмица, това вече губи всякакъв смисъл и губи ценно парламентарно време, каза още министър Иван Иванов.
Вицепремиерът Атанас Зафиров, министър Иван Иванов и кметът на Шумен проф. Христо Христов присъстваха на церемония по старт на дейностите по проект за саниране на многофамилна жилищна сграда в града, предаде БТА.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 345
|предишна страница [ 1/58 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Любен Дилов – син с остър пост
11:21 / 13.09.2025
Борисов с остра критика към МВР и Любен Дилов
10:56 / 13.09.2025
Една година от нелепата смърт на двамата военни на Граф Игнатиево...
10:31 / 13.09.2025
Министър Красимир Вълчев идва в "Столипиново" за 15 септември
10:00 / 13.09.2025
Надзор за непълнолетния обвиняем след побоя над шефа на полицията...
09:27 / 13.09.2025
Художник увековечи усмивката на 12-годишната Сияна на скалите в П...
09:28 / 13.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
12:12 / 11.09.2025
Честито на Кеворк Кеворкян
13:45 / 11.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS