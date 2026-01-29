Веселина Седларска към Бойко Василев: Питайте Радев "Чий е Крим?"

© Журналистката и писателка Веселина Седларска написа в социалните мрежи кратко отворено писмо към водещия на предаването "Панорама" по БНТ Бойко Василев, в което го призова да зададе на президента Румен Радев въпроса "Чий е Крим?“.



Припомняме, че в петък в 21:00 вече бившият президент на България ще даде интервю в публицистичното предаване.



В писмото си Седларска посочва, че като представител на обществената телевизия, Василев е наясно с ролята на БНТ в демократичното общество и с интересите на зрителите. Според нея голяма част от обществото е силно заинтересована да чуе категоричен отговор на този въпрос, който е бил задаван на президента в миналото, но по време на разговор не е получил пълен отговор.



"Дайте му възможност сега, като го попитате дори още в началото: "Чий е Крим?“, пише Седларска.



Тя уточнява, че не става дума за провокация, а за информация, която може да отговори на множество други въпроси, зададени или незададени.



Журналистката отбелязва също, че съществува и друга част от обществото, която не желае Радев да бъде поставян пред толкова категоричен въпрос, но изразява надежда, че водещият ще успее да удовлетвори интересите и на тази част от зрителите.



"Нека има и поне един въпрос от частта на обществото, към което принадлежим много хора. По тази причина моля тези, които подкрепят молбата ми към г-н Бойко Василев, да реагират както преценят под този пост", завършва своето отворено писмо Седларска.