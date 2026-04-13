Верижна катастрофа с участието на шест леки автомобила е станала на 89-ия километър на автомагистрала "Тракия“ в посока София. Инцидентът е възникнал в изпреварващата лента, предизвиквайки сериозни затруднения в трафика към столицата.

Според информация на пътуващи по аутобана задръстването от превозни средства е сериозно заради пътния инцидент, информира Plovdiv24.bg. Колите са се сблъскали в лявата активна лента, като основната версия за произшествието е неспазване на необходимата дистанция при създалия се интензивен трафик от прибиращите след Великденските празници. По първоначални данни от свидетели при инцидента няма пострадали хора, а по автомобилите са нанесени само материални щети.

Пътуващите съобщават и за образувала се огромна колона от автомобили, която достига до района преди тунела "Траянови врата“. Към момента движението в участъка е бавно.