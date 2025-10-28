"Величие": БСП подкрепят на местно ниво спирането на завода за барут на "Райнметал"

© Договорът с "Райнметал“ и изграждането на завода не е обсъждан в Общинския съвет в Карлово, чието заседание ще се състои в четвъртък в 10 ч. Тоест, имаме подписан договор без абсолютно никакво участие на обществеността в Карлово дали иска този завод за барут, дали иска да бъде разрушен Централен Балкан, изсичане на гори и други неща, с които хората не са съгласни.



Това заяви депутатът от "Величие“ Мария Илиева пред журналисти в кулоарите на парламента днес по отношение на новината, че България и водещият германски технологичен концерн "Райнметал“ подписаха стратегически договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси, предаде репортер на "Фокус".



Депутатът от "Величие'' увери, че са събрани 11 подписа на общински съветници, които ще гласуват за отлагане на тази точка с един месец и алармира за упражняване на натиск върху местната власт за оттегляне на подписите им.



"Означава ли това, че, когато един човек – Бойко Борисов, реши, че трябва да има търговски отношения с един инвеститор, трябва цялата държава да се съгласи?", попита Илиева и по нейни думи част от общинските съветници са заявили, че "Ако нямаше редовно правителство, нямаше да подпишем този договор“.



Това значи ли, че това правителство остава на власт, за да се подпишат търговски договори, които са решени от някой представител на някоя партия, без обществено обсъждане и без спазване на законите за подобни инвестиции?“, пита Илиева и увери, че ще присъстват на заседанието на общинския съвет в 10 ч.



"Има заявени протести и от други партии – местни партии, БСП“, каза още депутатът.