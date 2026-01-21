ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вдигнаха заплатите в бюджетната сфера със задна дата
Въз основа на предоставената от Националния статистически институт информация се определя, че за целите на прилагането на разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от удължителния закон, натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация е 5,0 на сто. С 5%, считано от 1 януари 2026 г., ще бъдат индексирани заплатите на работниците и служителите в бюджетните организации.
При прилагането на цитираната разпоредба достигнатите размери на основните месечни заплати към 31 декември 2025 г. в бюджетните организации не могат да бъдат намалявани или увеличавани в рамките на заеманата длъжност, т.е. не се прилагат нормативни актове и други механизми за увеличаване на заплатите, освен изрично предвиденото увеличение е удължителния закон, а именно увеличение на заплатите на заетите на минимална работна заплата и еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация в размер на 5,0 на сто за всички останали в бюджетната сфера.
