ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Вдигат командировъчните в евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:27Коментари (0)373
©
Командировъчните да се променят от 1 януари 2026 г., предвиждат промени в Наредбата за командировките в страната, качена за обществено обсъждане.

Сега в нея е определен размерът на дневните пари, като е регламентирано, че на командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 40 лв. за всеки ден от командировката, а когато командироването е за един ден (без нощуване) – дневните пари са в размер 50 на сто от този размер. В тази връзка е необходимо да се определи размер на дължимите дневни командировъчни пари в евро.

При спазване на правилата за превалутиране към официалния курс размерът на дневните пари следва да е 20,45 евро на ден. Това ще доведе до проблеми в практиката при определяне на размера на дневните пари, когато командироването е в рамките на един ден и се дължат 50 на сто от тази сума, доколкото не е възможно да се изплаща точният размер.

В тази връзка се предлага дневните пари да са в размер на 22 евро при командироване за повече от един ден, като дължимите дневни пари при командироване в рамките на един ден ще са 11 евро. По този начин се осигурява по-лесно администриране и отчитане на дневните командировъчни пари, като няма да е необходимо да се правят изчисления в центове. Гарантират се и правата на работещите, за които няма да се намалява размерът на дохода с оглед въвеждане на еврото, пише в мотивите към предложението.

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове се предлагат и промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и Наредбата за осигурителните каси. Те са свързани с привеждане на тези подзаконови нормативни актове в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България с оглед въвеждането на еврото като официална парична единица в България от 1 януари 2026 г.

С промените в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване се предвижда осигурителите и самоосигуряващите се лица ще декларират доходи в евро.

Аналогични промени са предвидени в Приложение № 2 към чл. 11, ал. 4 от Наредбата за осигурителните каси. В придружителното писмо до териториалните дирекции на Националната агенция за приходите, в което се предоставя информация за преведените суми по банков път, те ще се посочват в евро.

Измененията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица предвиждат осигурителните вноски за работещите в чужбина по трудово правоотношение с български работодатели да се изчисляват върху заплатата в евро и върху равностойността в евро на валутната заплата по курса на БНБ към датата на начисляването или плащането.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Изцяло климатизирани, с WiFi и видеонаблюдение: Новите влакове на...
22:06 / 24.11.2025
Левон Хампарцумян директно каза откога ще можем да теглим евро от...
22:26 / 24.11.2025
"Възраждане" ще участва в блокадата на парламента, организирана о...
20:57 / 24.11.2025
Съвет: Ако видите този надпис пред заведение, бягайте далече!
19:27 / 24.11.2025
Очаква ни студена сутрин
19:00 / 24.11.2025
"Няма да ни излъжете": Млади лекари излязоха на нов протест
18:57 / 24.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Снегът дойде!
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
В момента ходи във Вечерно училище и е 10-ти клас
В момента ходи във Вечерно училище и е 10-ти клас
20:42 / 23.11.2025
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
10:11 / 22.11.2025
Нова звездна двойка се роди в България
Нова звездна двойка се роди в България
19:04 / 23.11.2025
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
09:03 / 22.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Войната в Украйна
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Реформи в БДЖ
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: