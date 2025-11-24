Вдигат дневните пари при командироване с преспиване

© Дневните пари за командировки в страната ще се изплащат в евро от 1 януари 2026 г., когато се очаква България да приеме единната европейска валута. Това предвижда проект за изменение на Наредбата за командировките в страната, който е публикуван за обществено обсъждане.



В момента размерът на дневните пари при нощувка е 40 лв., а при еднодневна командировка – 20 лв. При директно превалутиране по официалния курс сумата от 40 лв. се равнява на 20,45 евро. Според вносителите на промяната, това би създало практически затруднения при изчисляването на 50% от тази стойност за еднодневни пътувания.



За да се избегнат тези неудобства и да се улесни администрирането, се предлага дневните пари да бъдат определени на 22 евро за всеки ден от командировката с нощувка. Съответно, за пътуване в рамките на един ден, сумата ще бъде 11 евро. В мотивите към проекта се посочва, че по този начин се гарантират правата на работещите, като размерът на дохода им няма да бъде намален, а изчисленията ще се извършват без необходимост от центове.



Промяната е част от по-мащабен пакет от законодателни актуализации, свързани с преминаването на страната към еврото. Пакетът включва и изменения в други наредби, които засягат социалното осигуряване. Предвижда се осигурителите и самоосигуряващите се лица да декларират доходите си в евро. Аналогични промени ще бъдат въведени и за осигурителните каси. Осигурителните вноски за българи, работещи в чужбина за български работодатели, също ще се изчисляват върху заплата в евро или нейната равностойност.