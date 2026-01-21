ЗАРЕЖДАНЕ...
|Важно за втора пенсия?
"Промяната в Кодекса за социалното осигуряване е изключително важна – това е тема, която беше предмет на обсъждане години наред, а въвеждането на мултифондовия модел във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване е на база на препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие“, обясни министърът на финансите Теменужка Петкова.
На въпросите, които занимават всеки от нас, отговарят от Комисията по финансов надзор, цитирани от ФОКУС.
След получаване на необходимата информация и консултиране ще може да изберете конкретен подфонд. В УПФ задължително ще има 3 вида подфондове:
– динамичен подфонд – до 90 на сто от активите му ще бъдат инвестирани във финансови инструменти с променлив доход (напр. акции)
– балансиран подфонд – до 55 на сто от активите във финансови инструменти с променлив доход;
– консервативен подфонд – до 25 на сто от активите във финансови инструменти с променлив доход.
Важно!! Ако ви остават 3 или по-малко години до възрастта за пенсиониране, задължително участвате в консервативен подфонд).
В ДПФ създаването на подфондовете ще е по свободна преценка на пенсионното дружество (дали да създаде подфондове и ако да – какви и колко). Ако се създават подфондове, задължително ще трябва да бъде създаден балансиран подфонд.
