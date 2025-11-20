ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Важно за всички, които ще работят на 31 декември и 2 януари
За работещите при ненормиран работен ден или при подневно отчитане на работното време трудът, положен по време на почивни и неприсъствени дни, винаги е извънреден, като той се заплаща със 75% увеличение. Работещите при сумирано изчисляване на работното време няма да получат допълнително увеличение, ако работят по график през двата допълнителни почивни дни, защото за тях това не е извънреден труд.
От Инспекцията по труда използват повода да напомнят, че в поредицата от Коледни и новогодишни празнични дни официални празници, според Кодекса на труда, са: 24 декември – Бъдни вечер, 25 и 26 декември – Рождество Христово и 01 януари – Нова година.
Положеният труд по време на тези празнични дни, за всички работещи, се заплаща с минимум двойно увеличение. Ако трудът е и извънреден, се дължи и допълнително 100% увеличение. Извънредният труд се възлага задължително със заповед на работодателя, с която работниците трябва да бъдат запознати най-малко 24 часа преди началото на полагането му.
Работещите по график – при сумирано изчисляване на работното време, по време на официалните празници, ще получат единствено двойна надница.
За да защитят в най-пълна степен правата си, работниците и служителите следва да разполагат с писмени доказателства, че са полагали труд в празничните и неприсъствените дни, каквито са заповедта за възлагане на извънреден труд или поименният график. Това ще позволи контролните органи на Инспекцията по труда да осъществят по-ефективен контрол, включително при подаден сигнал.
На сайта на ИА ГИТ, в рубриката "Административно обслужване“, е публикувана подробна информация за начина на подаване на сигнали. В работно време гражданите могат да се обръщат за консултации и на националния телефон на Агенцията 0700 17 670.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 21
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Допълнителните почивни дни около Нова година ще намалят струпване...
12:35 / 20.11.2025
"Ние, потребителите": Подписът пред търговец е като годеж, но пра...
12:44 / 20.11.2025
Наша актриса: Уморих се и ми писна
12:52 / 20.11.2025
Предлагат летният сезон по Черноморието да започва от април
12:27 / 20.11.2025
Зловещо видео: Автомобил помита трудноподвижен пешеходец!
12:04 / 20.11.2025
Автобусните превозвачи: Цените на билетите е възможно да скочат с...
11:22 / 20.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS