Важно за клиентите на "УниКредит Булбанк", обявиха временно спиране на услугите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:33Коментари (0)410
©
УниКредит Булбанк обяви, че в началото на септември ще извърши планирани технически подобрения на своите дигитални услуги.

В резултат на това клиентите временно няма да имат достъп до платформите Булбанк Мобайл и Булбанк Онлайн в периода от 21:00 ч. на 1 септември 2025 г. до 01:00 ч. на 2 септември 2025 г.

От банката уточняват, че мерките са част от усилията за подобряване на качеството и сигурността на обслужването.

"Стремим се непрекъснато да предлагаме по-добри и по-надеждни услуги за нашите клиенти“, посочват от екипа на УниКредит Булбанк.

Институцията се извинява за причиненото неудобство и благодари на потребителите за разбирането и доверието.







12:10 / 28.08.2025
13:10 / 27.08.2025
14:45 / 27.08.2025
12:31 / 27.08.2025
22:22 / 27.08.2025
08:43 / 27.08.2025
18:53 / 28.08.2025
