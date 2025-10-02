ЗАРЕЖДАНЕ...
|Васил Димитров: Отвлечен съм от израелците и съм държан против волята си
Посланието на българна звучи така: "Казвам се Васил Димитров и съм от София, България. Ако гледате това видео, значи съм отвлечен от израелските сили и съм държан против волята си".
"Кажете на моето правителство да спре със съпричастието си към Израел и да ме прибере вкъщи. Спрете геноцида в Газа".
Междувременно премиерът Росен Желязков съобщи, че българските власти са се свързали с израелските. "Информирали сме ги, че има български гражданин във флотилията "Сумуд". Призовали сме ги да спазват нормите на международното право. Повече информация ще имаме към момента, когато нашият консул посети Васил Димитров".
