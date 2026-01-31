ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ваня Григорова: Радев вчера имаше възможност да покаже защо е алтернатива
"Най-скучните ми интервюта са тези, в които не ми задават въпроси и аз сама трябва да минавам през различни теми и аспекти", пише още тя.
"Разбира се, журналистът не трябва да налага определена теза, камо ли агресивно, или пък да не позволява на госта си да представи собствената си гледна точка. Смятам, че Радев вчера имаше възможност да покаже защо е алтернатива. Рядко политик е имал възможност 45 минути да говори в най-гледаното политическо предаване в България", смята Григорова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 63
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Божидар Божанов: ГЕРБ загуби европейския си облик
21:19 / 31.01.2026
Радев отговори на Кирил Петков
20:10 / 31.01.2026
Скок в цените в пунктове за годишни технически прегледи
18:49 / 31.01.2026
Зов за помощ: Млада жена и майка води тежка битка за живота си
15:52 / 31.01.2026
БСП избира лидер на 7 и 8 февруари
15:31 / 31.01.2026
Българите задлъжняха с милиарди
14:58 / 31.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS