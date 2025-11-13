ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|ВКС не разглежда искания на Сарафов, тъй като не го признава за действащ главен прокурор
Искането е свързано с дело, по което подсъдимият М. Ц. И. е постигнал споразумение със СГС и се е признал за виновен за разпространение и държане с цел разпространение на наркотични вещества. Прокуратурата настояваше споразумението и прекратяването на делото да бъдат отменени.
Защо ВКС отказва?
За да бъде разгледано едно такова искане, трябва да са изпълнени три условия едновременно:
-Да се атакува акт, който може да се проверява чрез възобновяване
-Да е подадено от човек, който има право да го подава (легитимен субект)
-Да е подадено в срок
Съдът установява, че второто условие липсва – т.е. искането не е подадено от човек, който има право да го подава.
"Документът, изпратен във ВКС с вх. № 1794/25.07.2025 г., е подписан от заместник на главния прокурор, упълномощен със заповед на изпълняващия функциите (и. ф.) главен прокурор. Според ВКС обаче това пълномощие е правно невалидно, защото към датата на подписване изпълняващият функциите вече не е имал право да упражнява тази длъжност. Съдът подчертава, че допустимостта на искането зависи от три кумулативни условия – компетентен орган, срок и вид на атакувания акт. При проверката съдебният състав установява липса на процесуална легитимация".
Решаващо значение има чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, който въвежда шестмесечен максимум, в който едно лице може да изпълнява временно функциите на главен прокурор. Този срок за конкретния и. ф. главен прокурор е изтекъл на 21 юли 2025 г.
ВКС уточнява, че разпоредбата има т.нар. несъщинско обратно действие – т.е. тя не отменя минали действия, но регулира занапред правомощието на лицето. С изтичане на шестмесечния срок правомощията на изпълняващия функциите главен прокурор автоматично се прекратяват.
Следователно всяко последващо разпореждане от негово име, включително упълномощаването на заместник да подаде искане за възобновяване, е невалидно. Това автоматично прави и самото искане процесуално недопустимо.
"Липсата на компетентност на и. ф. главен прокурор след 21.07.2025 г. компрометира възможността му да учредява валидно представителна власт...'', посочват върховните съдии.
Поради недопустимост на искането съдът не разглежда въобще неговата същност, а директно прекратява производството. Решението не подлежи на обжалване.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 73
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Революционна промяна, касаеща родителите на деца до 12-годишна въ...
16:46 / 13.11.2025
Забраниха на Румен Радев да се вози в личния си автомобил
15:48 / 13.11.2025
Само Бойко Борисов е подписал оставката на Антон Славчев
15:51 / 13.11.2025
Минималната заплата ще бъде 1213 лева (620,20 евро)
13:52 / 13.11.2025
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с меж...
13:48 / 13.11.2025
Автоексперт за случая с кортежа на НСО край Пловдив: Вината не е ...
13:01 / 13.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Цитиридис се натрови
10:18 / 11.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS