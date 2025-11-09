ИЗПРАТИ НОВИНА
В следващите 24 часа: Дъжд, сняг и 20 градуса
Автор: Велизара Ангелова 19:29
През следващото денонощие ще бъде облачно. През нощта ще вали в западната половина от страната, а през деня и на изток. В Източна България ще духа слаб и умерен южен вятър, а в западните и централните райони на Дунавската равнина - слаб, от запад-северозапад. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 9° и 14°, а максималните от 11°-13° в западната половина на Дунавската равнина до 19°-20° в Югоизточна България. В София минималната температура ще бъде около 9°, максималната – около 15°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 2300 метра – от сняг. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°.

По Черноморието ще бъде облачно, през деня почти без валежи. Дъжд ще вали през нощта срещу вторник. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала, вечерта на север от Варна 3 бала.

В Пловдив се очакват стойности между 11° и 16°, а в Благоевград – от 10° до 16°.

В Сандански ще бъде малко по-топло – от 11° до 17°, а в Кърджали температурите ще варират между 11° и 19°. В Ямбол и Бургас ще е най-топло – около 13° минимална и до 19° максимална температура. Във Варна ще бъде от 14° до 18°, а в Шумен – от 9° до 17°. В Силистра ще е с подобни стойности – от 12° до 17°, докато в Русе ще бъде малко по-хладно – от 12° до 15°. Във Велико Търново минималната температура ще е 9°, а максималната 18°. В Плевен ще бъде по-хладно – между 9° и 12°, а в Монтана и Видин – съответно от 9° до 13° и от 10° до 13°.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 12 мин. и залязва в 17 ч. и 09 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 57 мин. Луната в София залязва в 12 ч. и 42 мин. и изгрява в 21 ч. и 50 мин. Фаза на Луната: два дни преди последна четвърт. Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца и през деня ще продължи да се понижава, съомщиха от НИМХ.

Във вторник в по-голямата част от страната ще бъде облачно. Валежи от дъжд ще има главно в Централна и Източна България, на отделни места ще са значителни по количество. През втората половина на деня от северозапад ще започне разкъсване и намаление на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Температурите ще се понижат, повече дневните.

В сряда вероятността за валежи намалява. Над Западна България ще бъде предимно слънчево, над Източна облачността ще е разкъсана. Северозападният вятър ще отслабне. Ще се понижат минималните температури, а дневните ще са малко по-високи.







