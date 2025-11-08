ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|В сезона на зимнините - пазарите пустеят, клиенти няма
Какво се търси и какви са цените на пазара в Ямбол и в Сливен – наш екип е на място, за да провери.
Най-голямо изобилие по пазарите и най-голямо търсене има на сезонните зеленчуци. Традиционно, това са зеле, моркови, чушки и цвекло, предимно родно производство. Търговците казват, че цените са като миналата година, но няма търсене. Според производителите дори се налага да изхвърлят продукцията си.
На пазара в Ямбол зеленчуците вървят с безплатно упътване и рецепта.
Някои вече са сложили киселото зеле и само добавят екстри. Други тепърва ще купуват, но цената за килограм не пада - от лев до 1,30 лв.
Динка продава от години и казва, че все по-малко хора купуват, за да правят зимнина.
В съседния Сливен цените са по-ниски, защото стоката идва предимно от местни производители.
"Българско, от Глуфишево. Тази година май не се търси българско зеле, има много производство , продажбата е по-трудна и дори днес го намалихме от 1,30 на левче. Тази година като цяло е много трудна година“, каза Стоянка Славова.
Стоянка продава и домашно кисело зеле и туршии. Започнала да приготвя, защото търсенето им расте за сметка на суровите зеленчуци. Килограм готово кисело зеле е 3.50 лева, туршиите са по десет лева.
"10 литра вода, 400 грама сол , за да стане нормално...и обезателно да е българска“, казва тя.
Чушките са 1.50, моркови, цвекло и ряпа са с цена от 2 до 3 лева.
"Мога да кажа, че за безводието и за труда на хората, цените са много добри“, смята Росица Иванова.
Но клиенти няма, а производителите губят.
"Сега е най-сладък пиперът, обаче не купуват. Даже и хора няма, както виждате. Зелето е без пари, един лев, цели купчини стоят, хората се чудят какво да го правят“, казва Мария, която е производител.
И все пак, традициите остават.
"Свинско със зеле и сармички със зеле, много вкусни“, каза Катя Радева.
Според търговците в пъти е паднало търсенето на зелена салата, домати и краставици, информира bTV.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Арестуваха българин на летище в Лондон, оказа се грешка
09:08 / 08.11.2025
Адриан Николов: Част от бюджетните проблеми се дължат на безконтр...
09:12 / 08.11.2025
Каракачанов: Кабинетът "Желязков" подготвя предизборен бюджет! 90...
09:12 / 08.11.2025
Майката на изчезналата във Витоша Стефани: Не е избягала
08:34 / 08.11.2025
Българин: Децата искаха домашен любимец, купих овцата Калина - яд...
08:35 / 08.11.2025
Първа официална информация за отмяната на рали "Пампорово"
08:35 / 08.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS