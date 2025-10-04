В полунощ са евакуирани 6 човека от "Елените"

© БГНЕС Вчера “Елените" бяха най-горещата точка в страната, но днес нещата са много по-спокойни.



Областният управител на Бургас Владимир Крумов сподели, че към момента няма хора, които да очакват евакуация. “Снощи около полунощ са били изведени последните 6 човека, които са потърсили съдействие от органите на реда. През пункта на БЧК до 9 часа вчера са преминали над 80 човека. Десет от тях са потърсили долекарска помощ, а останалите - психологическа подкрепа".



Крумов обясни, че хората са били преведени в други хотелски комплекси, в които да пренощуват, защото в “Елените" още не е възстановено електрозахранването. Тепърва ще започне и разчистване.



“Днес в 9 часа ще заседава оперативния щаб на място и ще се вземат конкретни мерки, но през следващите дни ще бъде основно почистване, за да се установи какви са щетите, нанесени от потопа", каза той пред NOVA.



“Следващите дни ще бъде назначена комисия, която да извърши проверка как са издавани разрешителни за строеж в Бургас. Всички необходими действия ще бъдат предприети", каза Крумов.



Областният управител сподели, че се притеснява за задаващите се валежи, но подготовката е започнала още в началото на седмицата. “Преди това бедствие още във вторник след указание на министър-председателя сме превели цялата налична техника в готовност. В четвъртък бяха увеличени дежурните екипи многократно и е проверена цялата техника, съгласно плана за защита от бедствия, аварии и частни наводнения".