ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|В Шанхай е забранено събиране на повече от 10 души в открити пространства
"Университетът ми беше на 20 минути и основно се предвижвах с колело. А тук, в България, никога не съм се позволял да карам колело по улиците на София, защото е опасно най-малкото,“ посочи той и препоръча таксита в Китай като евтин, много удобен и подходящ за туристите транспорт.
Китайците изпитват огромен интерес към европейците и много искат да имат приятелски отношения, да имат близост, някак да се докоснат до различния от тях човек. И тъй като имат забрана да ползват социалните мрежи, които използва останалата част от света, те нямат възможност да видят на живо такъв тип различни хора, разказа пътешественикът и добави, че за него езикът е нещото, което е много важно, за да се оцелее в Китай.
"Много малко от тях говорят английски и за да се впишеш в средата, да работиш или каквото и да било там, без език няма как да стане.“
Китайците освен примерни са и много суеверни хора, обясни Сивов и разказа за опита му с числата, зад всяко от които се крие определена символика и всеки китаец има свое любимо число.
"Училището освен че те учи на езика, учи и на културата, и преподаватели ми обясниха всъщност каква е историята за това любимото число. Тъй като в Китай самият език има много думи, които звучат по един и същи начин, но в зависимост от йероглифа се пишат по различен и означават различни неща, разбрах всъщност, че 4, което е "С“ на китайски, освен 4 означава и "смърт“. И заради това един път бяхме попаднали в един хотел, в който ни дадоха стая на четвъртия етаж, и китаецът, който беше с нас, искаше да сменим стаята,“ разказа той и обясни, че числото 9 е в смисъла на дълголетие, а 8 е хубаво число за тях, защото означава "изобилие“. "Затова и цените на продуктите им винаги завършват на 8 или 9,“ разказа той и добави, че вместо торта на рожден ден се поднасят нудли, защото са дълги и символизират дълъг живот.
Зодията по китайския календар е изключително важна за всички китайци. Вярват, че светът е съставен от 5 елемента, и заедно с небесните тела всичко трябва да съществува в единен баланс между противоположностите ин и ян или т.нар. концепция за вечното единство. "Според този баланс избират и име на детето, което когато се роди, ако няма някои от тия 5 елемента в неговата натална карта, те слагат име, в което има такъв елемент, за да допълни и балансира.“
Храната е едно от нещата, които благоприятстват за това китайците да са толкова дълголетни и младолики, смята още гостът. Хранят се изключително здравословно, не употребяват тестени и млечни продукти. "Хлябът не присъства в менюто им, всичко е на оризова основа. Алкохолът въобще не го уважават толкова много, както у нас. Пият съвсем малко по празници, по събирания, по поводи“. Десертите им са желирани плодове или пастирани грах, червен боб, съвсем леко подсладени. "Те не ядат сурови зеленчуци, а винаги са сварени, попарени, запечени или приготвени по някакъв начин. И китайците казват, че за тях това е, за да са сигурни, че зеленчукът е чист, а тук казват, че е по-добре за храносмилателната система.“
В Китай има забрана за достъп до Google, YouTube, Facebook, а техните социални мрежи са изключително пропагандно насочени и повечето клипчета са с възпитателна цел.
"Личи си как хората искат да възпитат поколение, което е свястно, достойно и обръща внимание на ценностите“. Изключително са непримирими и имат много строги правила за употребата и разпространението на наркотици, отглас от опиумните войни от XIX век, като най-лекото наказание е 2 години трудов лагер за употреба на наркотици.
"За мен наркотиците са най-големия проблем там и най-големия страх. Друго нещо е забраната за събиране на повече от 10 души в открити пространства заради възможност от заговор. В Шанхай е забранено дори на младежите да се събират на групи по време на Хелоуин.“
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
МВР разследва смъртта на семейството, оставили са предсмъртно вид...
18:36 / 19.09.2025
Откриха трима души застреляни в кола край София
18:01 / 19.09.2025
Стачка в БНТ, новините ще са телеграфни, а програмата ще е ограни...
17:33 / 19.09.2025
Още 15 минути за изпита по математика след 7 клас
17:29 / 19.09.2025
Сиромахов: Това е тежко престъпление срещу тези деца, извършено о...
16:08 / 19.09.2025
Скок на студентските и докторантските стипендии
16:07 / 19.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния - F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS