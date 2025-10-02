ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ужасът на АМ "Тракия" продължава
"Фокус" припомня, че вече доста дни пътуващите прекарват часове в огромни тапи на АМ "Тракия" край Ихтиман и Вакарел, а причината е ремонт на участък в платното към столицата.
От АПИ съобщиха, че в участъците с ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус" може да се шофира и в аварийната лента. Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик.
Шофирайте внимателно!
