|Утре "се обличайте като зелка"
Утре ще е слънчево с разкъсана висока облачност, преди обяд на места в равнините ще има мъгла. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 19°.
В планините ще е слънчево със слаб вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 16°, на 2000 метра – около 9°.
По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с намалена видимост. Почти тихо време с максимални температури между 19° и 21°. Температурата на морската вода е 16°-18°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.
