"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:17
©
Във връзка с преминаването към еврото в България предстоят няколко необходим и технически стъпки, които ще засегнат работата на дигиталните услуги на УниКредит Булбанк. За да бъде извършена коректно цялата конверсия, от вечерта на 30 декември 2025 г. до 3 януари 2026 г. Булбанк Онлайн и Булбанк Мобайл ще работят в пасивен режим.

Това означава, че в края на деня на 30 декември активните операции в двете платформи постепенно ще бъдат ограничени, а през новогодишната нощ те временно няма да бъдат достъпни изцяло.

След като основните дейности по преобразуването на сметките и продуктите в евро приключат, системите ще останат в пасивен режим до 3 януари, за да бъде осигурено коректното зареждане и синхронизация на информацията.

През този период клиентите ще могат да влизат в информационните менюта, като всички показвани стойности вече ще бъдат в евро. Ще бъде възможно да се проследяват салда, наличности по сметки, карти и депозити, лимити и усвоени суми по кредити, както и наличните справки за картови операции, push известия, история и движения по сметки.

В същото време няма да е възможно извършването на плащания в страната и чужбина, подаването на заявки за продукти и услуги, както и използването на функционалността "Моят автомобил“.

Нормалната работа на дигиталните канали ще започне да се възстановява поетапно на 3 и 4 януари 2026 г., когато плащанията, заявките и останалите активности ще бъдат постепенно активирани след окончателното приключване на процесите по въвеждане на еврото.

В допълнение към това от 1 януари 2026 г. приложението Bulbank Mobile ще изисква задължително обновяване до версия 5.0.0. По-старите версии няма да осигуряват достъп до функционалностите след вход и ще показват съобщение за необходима актуализация. За да се извърши обновяването, е необходимо устройството да работи с Android 7.0 или по-нова версия или с iOS 12 или по-нова.

Тези промени са част от мащабния процес по преминаване към новата валута и целят гарантиране на сигурност, точност и безпроблемна работа на всички услуги. Банката благодари за разбирането и съдействието на своите клиенти в този важен етап.







