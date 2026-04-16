Община Стара Загора започва мащабна модернизация на градската транспортна мрежа с инсталирането на най-ново поколение автобусни спирки. Първото съоръжение от новия тип вече е поставено пред Трета поликлиника, а кметът Живко Тодоров представи лично възможностите на "умните“ навеси.

Новите спирки са проектирани така, че да предлагат максимален комфорт и технологични удобства на пътниците в "града на липите".

Какво предлагат новите съоръжения?

- Голям навес за предпазване от вятър, дъжд и слънце, допълнен от здрави прозрачни стъкла и удобни пейки.

- Спирките разполагат със зарядни станции за мобилни телефони и електронни екрани, на които ще се излъчва информация за местните забележителности.

- На местата, където липсват камери на кръстовищата, такива ще бъдат монтирани директно на самите спирки за по-добро видеонаблюдение и контрол.

Дигитализация в автобусите и социални придобивки

Паралелно с обновяването на спирките, започва и инсталирането на модерни системи за безконтактно плащане с банкови карти в самите автобуси. Това ще улесни значително пътуващите, премахвайки нуждата от търсене на билети на хартиен носител.

Кметът Живко Тодоров обяви и важна социална новина — предвижда се въвеждането на по-големи намаления за карти за пътуване, насочени към пенсионерите и хората в неравностойно положение. Целта е градският транспорт да стане не само по-модерен, но и по-достъпен за всички групи от обществото.