ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Умен старт на новия семестър – водещи смартфони с 0% лихва на лизинг от А1
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:10Коментари (0)257
©
До 30 септември А1 предлага най-актуалните модели смартфони на лизинг и без оскъпяване. В селекцията попадат iPhone 16, OPPO Reno13 F 5G, Samsung Galaxy Z Fold7 и други. Офертата е валидна при покупка с план Unlimited.

За началото на новия семестър А1 предлага най-актуалните смартфони на пазара с 0% лихва на лизинг за 24 месеца с планове Unlimited. В специалната селекция са включени водещи модели като iPhone 16, OPPO Reno13 F 5G и Samsung Galaxy Z Fold7, които съчетават иновации, висока производителност и модерен дизайн. Така студентите и всички клиенти на телекома могат да се възползват от най-съвременните технологии при изгодни условия – за по-голямо удобство в ежедневието или университета и повече възможности за забавление.

iPhone 16 е създаден за Apple Intelligence – персонализирана платформа с изкуствен интелект, която подобрява комуникацията, продуктивността и сигурността. Моделът предлага усъвършенствана система от камери с 48MP Fusion сензор и 2x Telephoto увеличение, ултраширокоъгълен обектив за макро кадри, както и Camera Control бутон за по-лесно управление. Благодарение на новия A18 чип и батерията, осигуряваща до 22 часа видео възпроизвеждане, студентите могат да разчитат на висока производителност и цял ден издръжливост. Устройството разполага и с Action бутон за бърз достъп до любими функции, алуминиев корпус с IP68 защита и последно поколение Ceramic Shield стъкло. До 30 септември iPhone 16 128 GB е достъпен на цена от 36,66 лева/18,74 евро на месец за 24 месеца с 0% лихва и план Unlimited Ultra от А1.

OPPO Reno13 F 5G e чудесно и балансирано решение за активното ежедневие на учещите. Смартфонът е оборудван с 6.67-инчов AMOLED дисплей с 120Hz честота на опресняване, а тройната камера система (50MP основна с OIS, 8MP ултраширокоъгълна и 2MP допълнителна) използва AI технологии за по-ярки и детайлни кадри. Устройството е задвижвано от процесор Snapdragon 6 Gen 1, като разполага с 8GB RAM и 256 GB вградена памет – достатъчни за лекции, презентации и лични файлове. А батерията от 5800 mAh със SuperVOOC бързо зареждане осигурява целодневна работа. Моделът се предлага в комплект със слушалки ttec Mode за 10,80 лева/5,52 евро на месец за 24 месеца с 0% лихва и план Unlimited Ultra от А1.

Samsung Galaxy Z Fold7 е най-тънкият Fold досега, с дебелина под 9 мм и тегло от 216 грама. Големият 8-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей осигурява комфорт за работа, учене, мултитаскинг и развлечения, а функцията Cover Screen Mirroring позволява безпроблемно преминаване между външния и вътрешния екран. Смартфонът е задвижван от процесора Snapdragon 8 Elite и предлага усъвършенствана камера с 200 MP и ProVisual Engine за отлични резултати при всякакви светлинни условия. Вградените AI функции, включително Gemini Live, предоставят интелигентна помощ в реално време – от превод до резюме на съдържание. До края на септември Galaxy Z Fold7 256 GB се предлага в комплект със слушалки ttec Mode на цена от 146,64 лева/74,98 евро на месец за 24 месеца с план Unlimited Ultra и 0% лихва.

Пълната селекция смартфони с 0% лихва на лизинг през септември можете да разгледате в магазините на телекома и онлайн на a1.bg.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Гръцка фирма в България уволни над 100 души, на работа останаха с...
16:49 / 11.09.2025
Доган: Здрав съм, не съм получил инфаркт, не ходя като блуждаещо ...
17:09 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
Експерт: Еднократната пластмаса е опасна за здравето ни
15:00 / 11.09.2025
Семеен лекар: Няма къде да запишете детето си в момента
15:14 / 11.09.2025
Хампарцумян: Хората да не се заблуждават, че членството в еврозон...
14:26 / 11.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
09:02 / 10.09.2025
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
20:55 / 09.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
10:24 / 10.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така
09:57 / 09.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Рокади в ДПС
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: