Учителка за увеличениeто на заплатите: Няма да забогатея с тези пари, те догонват инфлацията
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:59
©
Учителите са притеснени - дали докато се търсят средства ще останат достатъчно пари за ръст на техните заплати. 

На фона на дебатите за бюджета Миглена Манчева не е сигурна дали догодина ще получи чакания ръст на заплатата си от около 10 на сто или при рязането на разходи ще бъде отрязано и увеличението на нейния доход.

"Аз няма да забогатея с тези пари, те догонват по-скоро инфлацията, важни са, защото показват отношение към цялото съсловие и бих ги използвала бих си купила книга или бих пътувала", споделя пред bTV Миглена Манчева.

"Няма нищо против като получи увеличение на заплатата си да задели повече пари месечно за пенсионна осигуровка, въпреки че управляващите дават заявка, че ще преосмислят вдигането на вноската с 2%", каза Манчева - Мисля, че е редно човек да мисли за старините си, а не само за настоящето.

Заместник директорът в училището на Миглена разказва как ръстът на заплатите е важен за привличането на кадри в системата и намирането на дефицитни учители като тези по математика, физика и химия.

"Aко учителската професия се превъне в ниско платена, при липса на увеличение това ще бъде факт, шансът да намерим сриозни отговорни кадри е много нисък", каза Симеон Ангелов. 

А икономистите не очакват притесненията на учителите да се оправдаят и да бъдат свивани разходи за сметка на техните заплати. Прогнозите са, че ще бъде свита инвестиционната програма.

"Ако нещо ще падне жертва - това ще са разходите за инвестиции, защото те най-лесно се съкращават просто не строим пътнища, не строим мостове, не правим инфраструктура, всички тези разходи могат да се отложат, тъй и тъй тази програма не я изпълняваме", коментира Адриан Николов, икономист. 

Капиталовата програма обаче често се ползва като буфер в бюджета, а това означва, че след ревизията на финнсовият план за догодина, ще има по-малко резерви. 



