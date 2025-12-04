ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Учителка за увеличениeто на заплатите: Няма да забогатея с тези пари, те догонват инфлацията
На фона на дебатите за бюджета Миглена Манчева не е сигурна дали догодина ще получи чакания ръст на заплатата си от около 10 на сто или при рязането на разходи ще бъде отрязано и увеличението на нейния доход.
"Аз няма да забогатея с тези пари, те догонват по-скоро инфлацията, важни са, защото показват отношение към цялото съсловие и бих ги използвала бих си купила книга или бих пътувала", споделя пред bTV Миглена Манчева.
"Няма нищо против като получи увеличение на заплатата си да задели повече пари месечно за пенсионна осигуровка, въпреки че управляващите дават заявка, че ще преосмислят вдигането на вноската с 2%", каза Манчева - Мисля, че е редно човек да мисли за старините си, а не само за настоящето.
Заместник директорът в училището на Миглена разказва как ръстът на заплатите е важен за привличането на кадри в системата и намирането на дефицитни учители като тези по математика, физика и химия.
"Aко учителската професия се превъне в ниско платена, при липса на увеличение това ще бъде факт, шансът да намерим сриозни отговорни кадри е много нисък", каза Симеон Ангелов.
А икономистите не очакват притесненията на учителите да се оправдаят и да бъдат свивани разходи за сметка на техните заплати. Прогнозите са, че ще бъде свита инвестиционната програма.
"Ако нещо ще падне жертва - това ще са разходите за инвестиции, защото те най-лесно се съкращават просто не строим пътнища, не строим мостове, не правим инфраструктура, всички тези разходи могат да се отложат, тъй и тъй тази програма не я изпълняваме", коментира Адриан Николов, икономист.
Капиталовата програма обаче често се ползва като буфер в бюджета, а това означва, че след ревизията на финнсовият план за догодина, ще има по-малко резерви.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 282
|предишна страница [ 1/47 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Москов: Не знам кой излъга ГЕРБ, че управление с ДПС може да пред...
10:27 / 04.12.2025
Следовател: Спирачките на АТВ-то на Никола Бургазлиев са работели...
10:18 / 04.12.2025
Месопреработватели: 60% от свинското, което се продава на българс...
10:28 / 04.12.2025
Алгафари: Ако офицерът му бе зашил два шамара, нямаше да може да ...
09:57 / 04.12.2025
Говори задържаният с 31 хиляди лева по време на размириците след ...
10:26 / 04.12.2025
10-километрова опашка от тирове на "Струма" заради протеста на гр...
09:55 / 04.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Нов звезден годеж на хоризонта
22:02 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS