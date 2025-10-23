ИЗПРАТИ НОВИНА
Учителка по БЕЛ: Искаме да направим часовете по-актуални и по-близки до децата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:45
©
За първи път у нас – ученици изучават съвременни автори в часовете по литература. Това става, след като столичната езикова гимназия "Св. Методий" участва в програмата на Факултета по славянска филология на Софийски университет – "Литературата не е музей". 

От новата учебна година, Ренета Димитрова преподава произведения на съвременни български и чуждестранни автори, сред които Георги Господинов, Захари Карабашлиев, Орхан Памук, Елиф Шафак. 

Проектът има за цел да събуди интереса към четенето, както и да обогати общата култура на младите, като развие критично мислене. 

Tова същност е една сбъдната мечта, която ще се опитаме заедно със Славянския факултет към СУ "Св. Климент Охридски" и 203 ПЕГ да построят един своеобразен мост между миналото към бъдещето, по който децата ще бъдат по-уверени, ще имат представа за света и ще им бъде интересно.  

Според учениците съвременната литература е по-близо до тях. 

"Новите автори всъщност изкарват много интересни произведения, особено защото се развиват в сегашно време и наистина са свързани с нас и могат да ни се случат", каза Симона Яхова. 

"В последното произведение, което учихме имаше темата за любовта, както и за изкуственият интелект, и беше много интересно и наистина ни кара да се замислим, и с удоволствие бихме учили още такива произведения, и наистина е много интересно и нещо много ново за нас", разказва Руслана Георгиева, която е 10-ти клас.

Учителите също потвърждават за важността да се изучават съвременни автори. 

"Последният пример от моята практика е с Орхан Памук и темата за любовта, която се разглежда и в 12 клас, в последния раздел, направихме едно сравнение с Димчо Дебелянов и произведението "Аз искам да те помня все така". Децата бяха изключително вдъхновени, казаха че разбират по-добре Димчо Дебелянов на базата на това, за което сме говорили за Орахан Памук и неговото произведение", споделя Георги Илиев, учител на 11. и 12. клас.

"Идеята за проекта, който представяме съвместно със Софийския университет се роди от нашето желание да направим часовете по български език и литература по-актуални и по-близки до децата, като естествено по никакъв начин не отричаме традицията, напротив просто я надграждаме", разказва пред bTV Ренета Димитрова.

Учениците също мислят така, въпреки, че разбират повече съвременните творби.  

"Според мен все пак трябва да си запазим и по-старите произведения, защото по този начин ние разбираме през какво са минали нашите предци и може само да се гордеем с това", споделя Елена Симеонова от 10-ти клас.

"Ние като народ запазваме българската идентичност и с по-съвременните автори, като Захари Карабашлиев, Иън Макюън, просто надграждаме", каза Виктор Станчев от 10 клас.

"Става като баланс между съвременно и по-старо, също така новите автори правят съпоставка със старите, което се опитва все едно да ги възроди, защото има много близки романи по мисъл, идеи", каза Зара Давидкова от 10 клас.

А целите занапред са да се увеличи интереса към четенето и повече училища в страната да се включат в програмата. 

 

 








