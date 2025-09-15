ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Училището в България невинаги е започвало на 15 септември
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:00Коментари (0)345
© Държавна агенция „Архиви“
виж галерията
С настъпването на 15 септември курортните градчета у нас рязко опустяват, а семейства от цялата страна се прибират по домовете си – време е за първия учебен звънец.

Макар днес датата да изглежда непоклатима традиция, училището в България невинаги е започвало на 15 септември. До 1921 г. учениците са се връщали в класните стаи още на 1 септември. По предложение на Стоян Омарчевски – министър на народното просвещение в земеделското правителство на Александър Стамболийски – началото е изместено с две седмици, за да могат децата да участват в прибирането на реколтата.

Днес тази необходимост отдавна е отпаднала, но датата остава непроменена. Периодично се разпалват дискусии дали дългата лятна ваканция е полезна за учениците.

Противниците ѝ изтъкват, че тя прекъсва учебния ритъм и затруднява изграждането на трайни навици за учене.

Те дават за пример страни като Франция, където на всеки осем седмици има ваканционна пауза. В България обаче традицията надделява – учебната година започва на 15 септември, а децата влизат в класните стаи с букети в ръце и усмивки на лице.



Още по темата: общо новини по темата: 751
15.09.2025 »
15.09.2025 »
15.09.2025 »
15.09.2025 »
15.09.2025 »
15.09.2025 »
предишна страница [ 1/126 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Кредитен консултант: Голяма част от сивия кеш вече е "изпрана"
08:51 / 15.09.2025
Просветният министър приветства ученици, учители и родители за пъ...
07:58 / 15.09.2025
Честит първи учебен ден!
08:02 / 15.09.2025
Валежи и гръмотевици днес, ето къде
08:03 / 15.09.2025
Министър Вълчев открива учебната година в "Столипиново"
06:15 / 15.09.2025
Този е наглецът на деня на АМ "Тракия", повече от арогантен е
08:35 / 15.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
14:10 / 14.09.2025
Приложение на телефона изчислява средната скорост, с която се движи автомобилът ни
Приложение на телефона изчислява средната скорост, с която се движи автомобилът ни
13:29 / 13.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Огромен клон се стовари върху мъж
ДЮШ на ПФК Локомотив (Пд)
Катастрофи в София
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: