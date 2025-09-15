ЗАРЕЖДАНЕ...
|Училището в България невинаги е започвало на 15 септември
Макар днес датата да изглежда непоклатима традиция, училището в България невинаги е започвало на 15 септември. До 1921 г. учениците са се връщали в класните стаи още на 1 септември. По предложение на Стоян Омарчевски – министър на народното просвещение в земеделското правителство на Александър Стамболийски – началото е изместено с две седмици, за да могат децата да участват в прибирането на реколтата.
Днес тази необходимост отдавна е отпаднала, но датата остава непроменена. Периодично се разпалват дискусии дали дългата лятна ваканция е полезна за учениците.
Противниците ѝ изтъкват, че тя прекъсва учебния ритъм и затруднява изграждането на трайни навици за учене.
Те дават за пример страни като Франция, където на всеки осем седмици има ваканционна пауза. В България обаче традицията надделява – учебната година започва на 15 септември, а децата влизат в класните стаи с букети в ръце и усмивки на лице.
