С настъпването на 15 септември курортните градчета у нас рязко опустяват, а семейства от цялата страна се прибират по домовете си – време е за първия учебен звънец.



Макар днес датата да изглежда непоклатима традиция, училището в България невинаги е започвало на 15 септември. До 1921 г. учениците са се връщали в класните стаи още на 1 септември. По предложение на Стоян Омарчевски – министър на народното просвещение в земеделското правителство на Александър Стамболийски – началото е изместено с две седмици, за да могат децата да участват в прибирането на реколтата.



Днес тази необходимост отдавна е отпаднала, но датата остава непроменена. Периодично се разпалват дискусии дали дългата лятна ваканция е полезна за учениците.



Противниците ѝ изтъкват, че тя прекъсва учебния ритъм и затруднява изграждането на трайни навици за учене.



Те дават за пример страни като Франция, където на всеки осем седмици има ваканционна пауза. В България обаче традицията надделява – учебната година започва на 15 септември, а децата влизат в класните стаи с букети в ръце и усмивки на лице.



