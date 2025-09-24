ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ученик: Всеки има право на избор дали иска да учи в училище, или да си губи времето с телефона
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:28Коментари (1)602
©
Въпреки че забраната за използване на мобилни телефони в училищата все още не е влязла в сила, директорите вече обсъждат как учениците ще оставят устройствата си през учебния ден. Някои училища планират да поставят кутии още на входа при охраната, докато други ще разчитат телефоните да се държат в раниците на учениците. Има и идеи за по-съвременни решения, като специални магнитни калъфчета, които блокират телефона за времето на престоя в училище.

Министърът на образованието Красимир Вълчев уточнява, че със забраната, която се очаква през ноември, няма да се определят конкретни правила за съхранение и използване на телефоните. "Има няколко варианта за организация, Законът няма да предписва, ние също няма да предписваме, ще оставим всяко училище да намери най-добрата организация“, обяснява Вълчев.

В момента в много училища вече действат правила за неизползване на телефоните в час. Някои учители ги събират на бюрото си, други настояват устройствата да бъдат на безшумен режим, а трети разчитат на самоконтрол от страна на учениците.

В столичното 107-мо основно училище решението ще бъде телефоните да се събират на входа в заключени кутии при охраната. "Всеки клас си има кутия, която се заключва, а ключът се държи от дежурния ученик на класа. Това не е непозната практика“, обяснява пред БНТ директорът Данко Калапиш.

Директорът обаче има и по-иновативна идея – всяко дете да използва магнитно калъфче за телефона си. При влизане в училище калъфчето се заключва чрез специална машина и телефонът не може да се използва през деня. "Все още ценово не мога да кажа и кой би я изпълнил, но има доста примери от Япония и САЩ, където това работи“, добавя Калапиш.

В 119-то средно училище подходът ще е по-различен – ученикът ще изключва телефона и ще го държи в раницата си. "Ще обсъдим това много внимателно с родителите, за да няма съпротива“, казва директорът Диян Стаматов. Други възможности, които се обсъждат, включват оставяне на телефона у дома, използване на персонални заключващи се касетки в училище или също магнитния модел. Стаматов прогнозира, че през първия месец ще има значителна съпротива от учениците.

Не всички ученици са съгласни с новото правило. Христо Гергов от 11 клас смята, че забраната е ненужна.

"Всеки има право на избор дали иска да учи в училище или да си губи времето с телефона“, казва той. Ян Делибозов, също от 11 клас, допълва: "Ежедневието на всеки човек е различно, може да се случат неочаквани неща и човек трябва да може да реагира. Не е ок да се забранява телефонът.“


Още по темата: общо новини по темата: 938
24.09.2025 »
24.09.2025 »
22.09.2025 »
22.09.2025 »
21.09.2025 »
20.09.2025 »
предишна страница [ 1/157 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Баба им само с телефони е стояла в училище. И по наше време нямаше. Много се разлигави тоя народ, много.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Адвокат за новите правила и глоби по пътищата: Все още има пролук...
20:58 / 24.09.2025
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба...
19:37 / 24.09.2025
Пътуващи: Не минавайте по "Тракия", тапата е жестока!
19:41 / 24.09.2025
Ще се вдигат данъци, неизбежно е според икономистите
18:37 / 24.09.2025
През 2026 година: България спира договора за транзит на руски газ...
17:10 / 24.09.2025
Ще плащаме ли "такса водомер"
16:55 / 24.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
09:43 / 22.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Кеворкян заживя като отшелник
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
51-ото Народно събрание
Пожари 2025
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Задържаха насилствено българина Любомир Киров в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: