|Ученици откраднаха две коли
Няколко дни по-късно сходен сигнал бил подаден и от 39-годишна жителка на Пазарджик. Нейното возило "Фолксваген“ било отнето от паркинг в близост до дома й . За изясняване на случаите бил сформиран екип от служители на сектор "Криминална полиция“ при РУ-Пазарджик, като в оперативно-издирвателните дейности взели участие и колегите им от полицейски участък "Изток“.
Така било установено, че авторите на двете престъпни посегателства са четирима жители на пазарджишкия квартал "Изток“ на възраст между 14 и 15 години. С тях работят инспектор "Детска педагогическа стая“ и разследващи полицаи.
Пазарджишките криминалисти отчитат тревожна тенденция за зачестяване на извършените противозаконни отнемания на леки автомобили и бусове. Само пред последните две седмици в Пазарджик и съседните села са регистрирани 5 такива случая. При предприетите действия всички извършители са заловени, а спрямо тях са образувани досъдебни производства.
Повечето случаи имат общо помежду си, а това са причините, улеснили автоапашите да отмъкнат возилата. Стопаните им ги оставяли незаключени, забравяли ключовете на таблото или в ключалките на някоя от вратите.
Апелираме към всички собственици или ползватели на автомобили да не създават предпоставки за извършване на ПЗО на МПС. Да заключват возилата си, да не оставят ключове на контакта, на таблото, в жабката или в ключалки на вратите, както и да не оставят без надзор работещи автомобили, докато отидат до набързо до къщи или в близкия магазин.
