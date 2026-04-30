76-годишният Осман С., който е обвинен в убийството на свой комшия, е потрошил надгробната плоча на починалата си съпруга в Пепелище.

Деянието е било извършено след като му бе променена мярката за неотклонение и мъжът бе освободен от килиите. Любопитното е, че той е под "домашен арест“, което означава, че е нарушил наложеното от съда ограничение.

"Постоянно идваха да го проверяват полицаи. От вчера обаче разбрахме, че му е поставена и електронна гривна, за да се следи постоянно къде е“, споделиха за "24Родопи" местни жители.

Осман С. е привлечен като обвиняем за това, че на 10 април в кърджалийско село е умъртвил съседа си Фикрет Р.

Обвиняемият отишъл да се саморазправя с 65-годишния Ф.Р. заради стари влошени взаимоотношения между тях. Насочил срещу него газов пистолет, преминавайки през оградата на двора, като сам развързал телта, но оръжието било избито от ръката му. При последвалата борба успял да отнеме нож от ръката на пострадалия и го пробол смъртоностно. След това извикал свои съселяни и ги помолил да се обадят на полицията. Изчакал идването на органите на реда и им разказал за стореното.

Апелативният съд прие, че от събраните до момента доказателства е налице обосновано предположение за съпричастност на О. С. към повдигнатото му обвинение. Той е с чисто съдебно минало. Предвид влошеното му здравословно състояние и факта, че той получи хипертонична криза в съдебната зала и се наложи намесата на екип от Центъра за спешна медицинска помощ, съдът взе под внимание напредналата му възраст, наличието на постоянен адрес, това, че сам е съобщил за извършеното деяние, самопризнанията му, както и оказаното съдействие на разследващите органи и определи, че целта на мерките за неотклонение може да се постигне с "домашен арест“, посочиха от Апелативния съд след промяната на мярката.

Убийството е било извършено от ревност. Осман С. имал съмнения, че приживе съпругата му имала връзка със съседа. Вероятно и това е причината възрастният мъж да поругае надгробното място.