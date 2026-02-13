Тя е само на 19 години, а вече има над 200 медала от състезания по стрелба.

© 19-годишна курсантка с над 200 медала в стрелбата учи "Гранична полиция“ в Академията на МВР.



Едва на 19 години, курсант Дариела Кунева вече има зад гърба си впечатляваща спортна биография - над 200 медала от национални и международни състезания по спортна стрелба. Днес тя съчетава интензивната си спортна кариера с обучението си в Академия на МВР, където следва специалност "Гранична полиция“ и е на прага на приключването на първата си изпитна сесия.



Страстта към стрелбата Дариела наследява от баща си. Още на 14-годишна възраст започва да се състезава, а едва две години по-късно прави решителната крачка към професионалния спорт. Последователността, дисциплината и психическата устойчивост бързо я превръщат в едно от разпознаваемите млади имена в стрелбата.



Състезателният ѝ опит включва участие в редица международни турнири, където неведнъж доказва точността на мерника си. Въпреки множеството отличия, едно събитие остава особено емоционално за нея - първото ѝ републиканско състезание в Гърция с карабина.



Заминавайки за южната ни съседка, младата състезателка не е вярвала, че ще се класира сред призьорите. Изненадата идва с финалния резултат и златния медал. Тази победа се превръща в ключов момент в кариерата ѝ и ѝ дава увереност, че може да се съревновава успешно на високо ниво.



Освен с успехите си, Дариела се отличава и със своята запазена марка - розовият цвят. Оръжията и екипировката ѝ са в този нюанс, който тя определя като източник на спокойствие и мотивация. За нея изборът на цвят носи и ясно послание - стрелбата не е спорт само за мъже.



Комбинацията от академична подготовка в сферата на сигурността и впечатляваща спортна кариера превръща Дариела Кунева в пример за дисциплина, целеустременост и увереност още в началото на професионалния ѝ път.