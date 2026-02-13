ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Тя е само на 19 години, а вече има над 200 медала от състезания по стрелба.
Едва на 19 години, курсант Дариела Кунева вече има зад гърба си впечатляваща спортна биография - над 200 медала от национални и международни състезания по спортна стрелба. Днес тя съчетава интензивната си спортна кариера с обучението си в Академия на МВР, където следва специалност "Гранична полиция“ и е на прага на приключването на първата си изпитна сесия.
Страстта към стрелбата Дариела наследява от баща си. Още на 14-годишна възраст започва да се състезава, а едва две години по-късно прави решителната крачка към професионалния спорт. Последователността, дисциплината и психическата устойчивост бързо я превръщат в едно от разпознаваемите млади имена в стрелбата.
Състезателният ѝ опит включва участие в редица международни турнири, където неведнъж доказва точността на мерника си. Въпреки множеството отличия, едно събитие остава особено емоционално за нея - първото ѝ републиканско състезание в Гърция с карабина.
Заминавайки за южната ни съседка, младата състезателка не е вярвала, че ще се класира сред призьорите. Изненадата идва с финалния резултат и златния медал. Тази победа се превръща в ключов момент в кариерата ѝ и ѝ дава увереност, че може да се съревновава успешно на високо ниво.
Освен с успехите си, Дариела се отличава и със своята запазена марка - розовият цвят. Оръжията и екипировката ѝ са в този нюанс, който тя определя като източник на спокойствие и мотивация. За нея изборът на цвят носи и ясно послание - стрелбата не е спорт само за мъже.
Комбинацията от академична подготовка в сферата на сигурността и впечатляваща спортна кариера превръща Дариела Кунева в пример за дисциплина, целеустременост и увереност още в началото на професионалния ѝ път.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бащата на 15-годишния Александър, намерен мъртъв край Околчица: О...
17:38 / 13.02.2026
Желязков за завода на "Райнметал" у нас: Очакваме строителството ...
17:07 / 13.02.2026
Откриха новородено бебе в чувал между два блока в София
16:19 / 13.02.2026
Тирове са в пламъци, движението е блокирано!
15:53 / 13.02.2026
МВР призна, че Ивайло Калушев им е предоставил Airsoft оборудване...
15:34 / 13.02.2026
Появи се снимка на трите трупа от "Петрохан", с различни дрехи са...
15:22 / 13.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS