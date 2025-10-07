ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Търсят начини за "изпиране" на пари чрез придобиване на жилища на данъчна оценка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:16Коментари (0)291
©
Пазарът на имоти се активизира на фона на предстоящото въвеждане на еврото, като много купувачи се стремят да инвестират налични левови средства. Част от тях търсят възможности за "изпиране“ на пари чрез придобиване на жилища на данъчна оценка, които се възприемат като лесен и разбираем начин за инвестиция.

Диляна Христова, генерален мениджър на NovaCity Group, отбелязва пред Bloomberg TV Bulgaria, че покупката на имоти на данъчна оценка крие сериозни рискове, особено при неизпълнение на договорите.

"Неустойките се изчисляват на базата на вписаната стойност, а не на реалната цена на сделката“, поясни тя.

Сред другите фактори, стимулиращи търсенето на жилища в София, са постоянната миграция към столицата и предпочитанието на хората да се преместват от стари към нови жилища.

"Непрекъснатият приток на хора към столицата поддържа търсенето. Новите жилища са предпочитани заради разширяване на семейството, по-добър вид и допълнителни екстри, както и заради опасения относно конструктивния живот на старите сгради“, посочи Христова.

Очакванията за следващата година показват лек спад в броя на продажбите на жилища, но без да се очаква понижение на цените. Ако се наблюдава промяна, тя вероятно ще е в посока нагоре. Причините за това се търсят в покачващите се цени на строителни материали и на труда.

"Разходите за строителство нарастват от година на година, като има примери за значителни увеличения в рамките на месеци. Освен това в началото на всяка година някои материали поскъпват – това е дългогодишна тенденция“, допълни тя.

Особено внимание се обръща на стария сграден фонд в София и останалите големи градове. Според Христова, конструктивният живот на панелните и ЕПК сгради скоро ще започне да изтича, което ги прави потенциално опасни, дори след саниране.

"Укрепването на старите сгради е изключително скъпо и не може да се приложи за всички. България е сеизмична зона, което допълнително засилва опасенията за стабилността на тези постройки“, обясни тя.

Тези фактори стимулират миграцията към нови жилища, като хората избират да се преместват не само заради по-добри условия и екстри, но и заради притеснения за конструктивната издръжливост на старите сгради. По думите ѝ, проблемите със стария сграден фонд ще се усещат през следващите 15-20 години.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Очакваната доходност от обработваемата земя в България след прием...
17:10 / 07.10.2025
Разчистват свлачището, затворило пътя Смолян Асеновград
16:49 / 07.10.2025
Тировете тотално са затапили АМ "Тракия"
16:27 / 07.10.2025
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път ил...
16:57 / 07.10.2025
Ново 20: 4 пъти следобед за по 30 минути ще се спира изцяло трафи...
16:26 / 07.10.2025
На косъм от трагедия: Мъж спаси дете преди да падне от прозорец в...
15:26 / 07.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
19:37 / 05.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
10:34 / 05.10.2025
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
15:29 / 06.10.2025
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кабинетът "Желязков"
България в еврозоната
Първа лига сезон 2025/26
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: