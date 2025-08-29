Търсят кола, която е забелязана в района на Пловдив на АМ "Тракия"

© Фейсбук Жена използва социалната мрежа, за да потърси помощ за намирането на кола. Тя твърди, че с тази кола е извършен обир на 4 цифрена сума от склад на Зеленчуковата борса в село Огняново. По нейни думи колата е забелязана на магистрала Тракия и в района на Пловдив и Пазарджик.



И призовава: Моля ако някой види колата да се обади незабавно на +359 89 4014282 и на 112.