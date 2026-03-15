Турци съветват българи: Не ходете в Одрин, по-изгодно е да пазарувате в Лозенград
© Хюриет Дейли
Градът предлага разнообразни пазари: голям пазар се провежда в сряда, а в събота можете да намерите почти всичко - от плодове и зеленчуци до домашни потреби и облекла. Неделният пазар е по-скоро за домашни потреби и дрехи, но чаршията в Къркларели винаги предлага богат избор. За удобство има и евтин паркинг на общината с карта за плащане.
Един от пазаруващите българия разказва, че цените в Къркларели могат да са значително по-ниски. Един цял комплект мебели три спални, кухня и холов комплект - в магазин Белона в Одрин струва около 12 600 евро с отстъпка, а доставката до Търговище допълнително 1 600 евро. Същият комплект в Белона, Къркларели, е излязъл около 10 800 евро, като доставката е включена в цената. Клиентите, които вече са получили стоката, споделят, че всичко е пристигнало безупречно и с доплащане едва на място в България.
Специалистите подчертават, че макар Одрин да е по-голям и добре развит град, Къркларели предлага същите стоки, услуги и качеството на мебелите, но на по-изгодни цени. Градът е особено подходящ за хора, търсещи конкретни стоки, лечение или дентални услуги.
Коментарите от български посетители са разнообразни:
"Граничният пункт при Малко Търново е кошмар, затова лично аз предпочитам Одрин.“
"Чудесен град. За нас е удоволствие да гостуваме там. Колкото и дни да отсядаме, винаги ми е малко. Любимо място ни е и една уникална сладкарница.“
"Просто където и да отидем скъпо вече и няма смисъл. Беше добре до преди две години.“
"Пълна заблуда е, че Къркларели е предпочитано място. За посетители от Бургас и Варна Одрин остава по-близо. Но ако искате разнообразие, има и други опции – Люлебургас, Чорлу, Силиври, Текирдак, Кешан, Гелиболу или Чанаккале.“
20 евро месечна компенсация се равняват на около 13,5 литра гориво на месец, и то само ако цената на горивото се задържи около 1,50 евро за литър
15.03
Строителен предприемач: В Пловдив клиентите първо искат паркомясто, а чак после питат и за апартамент
15.03
Арх. Караджов след Archinova Arhitecture Awards 2025: Професията е трудна, но това е маратон, не е спринт
14.03
Мира Радева: Цялата отговорност се натоварва върху един единствен човек, а зад него се крие една армия от мишки
14.03
Експерт: Наливането на допълнителни бюджетни средства в условия на висока инфлация може да има обратен ефект
12.03
Лъчезар Богданов: Държавата трябва да бъде подготвена за по-негативен сценарий – цената на петрола да скочи с 50 до 100%
12.03
Андрей Гюров: Вече има седем разследвания за престъпления срещу п...
21:30 / 15.03.2026
Приятелка на младата жена, починала след естетична процедура, с е...
21:01 / 15.03.2026
Иран използва нови видове ракети срещу Израел
20:39 / 15.03.2026
Партиите продължават да формират листите за изборите: Кои политиц...
20:46 / 15.03.2026
Вучич: Сърбия не възнамерява да започва военни действия срещу дру...
21:06 / 15.03.2026
Експерти: Смяната на гуми е с около 30% по-евтина, ако са на отде...
19:50 / 15.03.2026
