|Турци пазаруват в Гърция, а гърци - в България
Ако допреди месеци гърците пътуваха до турските пазари заради по-ниските цени, днес тенденцията е обърната. Поскъпването на основни стоки в Турция принуждава стотици турци да търсят по-достъпни продукти в Северна Гърция. Най-търсени са хранителните стоки, които се купуват в големи количества, предава БНР.
Търговците в региона отчитат ръст на оборотите и изразяват задоволство от новия поток клиенти.
Паралелно с това гърци от северните части на страната масово пазаруват в България. В анкети за гръцки медии преминаващите границата посочват, че хранителните стоки в българските магазини са значително по-евтини и с много добро качество. Допълнителен стимул за пътуване остава и по-ниската цена на горивата у нас.
Тази тенденция обаче поражда напрежение сред гръцките търговци. Много от тях се оплакват от отлив на клиенти и нарастваща конкуренция от българските магазини. Бизнесът в северните райони на Гърция настоява за специален статут с намалени данъци и акцизи, като предупреждава, че вече има затворени бензиностанции и търговски обекти заради спада в продажбите.
