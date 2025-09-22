Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище

© Plovdiv24.bg Tyxлa, пaнeл или EΠK ? Ако и вие не сте сигурни дали да инвестирате в панелно жилище или да се насочите към апартамент в новопостроен блок, вижте по-долу сравнителния анализ между различните видове строителство, за да добиете по-ясна престава за това, което искате и от което имате нужда, преди да предприемете решителната стъпка към закупуване на жилище.



Панел – Тези сгради са така масови, че в България има цели квартали, само с такива блокове.



Панелните блокове са лесни за разпознаване. Те не са по високи от 8 етажа, с класически еднотипни балкони и визия. Като минус тук можем да кажем, че тези жилища почти нямат топло и шумо изолация, приемат бързо външната температура. Често се случва появата на мухъл, заради не добрите свръзки между отделните панели. Друг минус е, че при такъв вид строителство преустройствата са ограничени. И нещо много важно за любителите на преустройството в домовете си – при панелното жилище няма особен шанс за преустройство и строителство. Събарянето на която и да е стена е изключително опасно и нежелано, защото може да доведе до нарушение на целостта на цялата сграда.



ЕПК – това са другите лесно разпознаваеми блокове като строителство. Това са всички високи блокове от по 10 и повече етажи.



Този вид строителство е по-устойчиво на земетресения. Една от основните разлики с панелното строителство е, че при ЕПК бетона се излива нацяло по време на строителството, което прави сградите по-стабилни и по-скъпи от панелите. Често вътрешните стени, които не са носещи, се правят от различни материали, дори и от тухли, което дава възможност за известни преустройства вътре в жилището. Топло и шумо изолацията на този вид строителство е малко по-добра от тази на панелните, макар, че това може да бъде променено. Като минус можем да определим зависимостта от асансьор, тъй като тези сгради са високи.



Тухлени сгради – като че ли това изглежда най-добрия вариант за жилище, но не трябва да пренебрегваме факта, че това са и най-скъпите жилища.



Най-големия плюс за разлика от панелното и ЕПК строителството е, че тухлените сгради са с най-добра топло и шумо изолация. При този вид строителство имаме по-големи и интересни възможности за преустройства. Минусът тук е основно ценови, тухлените сгради са едни от най-скъпите и запазват цените си с времето. Минусът тук логично е цената, която трябва да платите. Но имайте предвид, че жилищата в тухлени сгради най-много пазят цената си и ако след години решите да продадете жилището си, то може да му вземете добра цена, макар и вече да е по-старо.



Освен вида строителство при покупка на нов дом е важно да обърнем внимание и на дограмата, макар, че това е поправимо и ако не Ви харесва лесно може да я подмените, съветват от imoti.net.