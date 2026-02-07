© БСП Трима кандидати се борят за председател на БСП на 51-ия Конгрес на партията, който се провежда в момента в НДК, предаде репортер на ФОКУС.



Те са Крум Зарков, Борислав Гуцанов и Руси Статков.



По-рано през деня от битката за поста се отказаха Калоян Паргов и Драгомир Стойнев.



ФОКУС припомня, че по-рано днес Атанас Зафиров подаде оставка като председател на партията. Той обяви, че напуска поста, защото не желае да участва "в какъвто и да е процес по разделение на БСП. ""Днес БСП е под напрежение, под съмнение, под въпрос. Чуват се гласове на тревога, на гняв, на нетърпение. Чуват се и гласове, които настояват за бързи решения, за резки завои", добави Зафиров.