© По време на 51-ия Конгрес на БСП, който се провежда в момента в НДК, Атанас Зафиров подаде оставка като председател на партията.



"Днес БСП е под напрежение, под съмнение, под въпрос. Чуват се гласове на тревога, на гняв, на нетърпение. Чуват се и гласове, които настояват за бързи решения, за резки завои. За решаване на лидерския въпрос, което като панацея ще реши всички останали въпроси – електорален, структурен, организационен, финансов и най-вече въпросът за стратегическото пре-позициониране. Решаваме лидерският въпрос в партията, в която всички се кълнем, че не е лидерска и така гарантираме нов и светъл път напред… За пореден път. Защото, ако сме съвсем честни със себе си, ще признаем – това усещане съвсем не е ново. По този начин започна своята реч досегашният председател на партията.



"Днес правя крачка назад. Отстъпвам мястото на пръв сред равни, мястото, което ми дадохте да изпълнявам вашата колективната воля. Но не се оттеглям. Не напускам. Не се дистанцирам от отговорността. Не ви предавам и не отричам постигнатото. Гордея се с всички вас и знам с колко труд и безсънни нощи сте платили, за да бъде нашата партия пример за държавническа мъдрост, пример за социална отговорност и смелост, в това число и пример за лична смелост! И аз ще защитавам тези постижения, независимо дали ще бъда председател, или редови член", подчерта той.



Атанас Зафиров обяви, че подава оставката си, защото не желае да участва "в какъвто и да е процес по разделение на БСП. Но оставам, защото вярвам, че БСП не е изчерпано". "Оставам – заради онова твърдо ядро в партията, което не напусна и в най-тежките моменти. Оставам – заради хората по места, които продължават да носят червената идея не като пост, а като кауза. Оставам – защото вярвам, че БСП не е изчерпана, БСП просто е объркана. И обърканото ще се подреди", допълни още той.



"Искам да го кажа ясно и отговорно: Лидерският въпрос не е най-важният въпрос пред БСП днес. Най-важният въпрос е пътят", каза Зафиров в края на своята реч.