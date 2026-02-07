ИЗПРАТИ НОВИНА
Калоян Паргов и Драгомир Стойнев се отказаха от надпреварата за председателския пост в БСП
Калоян Паргов и Драгомир Стойнев се отказаха от надпреварата за лидерския пост на БСП. Това стана ясно от изказванията им по време на конгресът на партията, който се провежда днес и утре в НДК.

И двамата бяха сред претендентите за лидерската позиция в партията.

"Излизам на тази трибуна със загриженост, но и с чувство за отговорност. Загриженост – защото партията ни отново е в момент на напрежение, на въпроси, на несигурност. И отговорност – защото нямаме право да подминем тези въпроси с лозунги или с апаратни решения" . Това каза председателят на парламентарната група на БСП-ОЛ Драгомир Стойнев по време на 51-ия Конгрес на партията. 

По думите му грешката на партията е , че докато те се борили за политики и за програмата на партията си, другите в съвместното управление са целели единствено и само за благото на партиите си. "Примерът с подигравката с проектобюджета за 2026 г. от страна на ГЕРБ е най-силното доказателство.Бюджет, който бе издигнат от правителство, гласуван от Министерския съвет, ние го защитавахме, а ГЕРБ се дистанцираха", каза той.

Относно лидерския въпрос Стойнев заяви: "За мен най-важният лакмус ще е този – кой кандидат как се отнася към отношенията в партията и към другарите си. Оста – вие сте лоши и грешихте, аз съм нов и ще оправя грешките ви и ще водя към светло бъдеще, е опасна, вече сме я виждали, а резултатите от нея са ясни – електорално, организационно, имиджово."

"Политиката не е спринт. Тя е щафетно бягане", заяви Стойнев.

"В този драматичен момент трябва всички да мислим как заедно да спасим тази партия", категоричен бе от своя страна Калоян Паргов.

Той изтъкна, че не иска да е част от разединението и затова ще направи крачка встрани. "Искам да си тръгнем не обидени, а обединени, защото опасността е голяма. За това няма да се включа в това състезание. Ще приема всяко решение, както винаги съм го правил“, допълни Паргов.

Припомняме, че по-рано Атанас Зафиров подаде оставка като лидер на БСП.


