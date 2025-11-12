© iStock Тревожни данни за разпространението на материали с детска сексуална експлоатация и новите заплахи, породени от изкуствения интелект (ИИ), бяха представени на заседание на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Старши комисар Владимир Димитров от ГДБОП разкри, че в момента се наблюдават около 500 IP адреса в страната, от които се сваля подобно съдържание. В отговор социалният министър Борислав Гуцанов обяви, че са необходими спешни законодателни ограничения за достъпа на деца до интернет.



Новите заплахи: AI-генерирана експлоатация и кибертормоз



Според старши комисар Владимир Димитров, който е директор на дирекция "Киберпрестъпност“ в ГДБОП, се е появил нов обезпокоителен феномен създаване на материали с детска сексуална експлоатация чрез изкуствен интелект, пише NOVA.



"Отделни граждани от чужбина създават чрез ИИ материали, на които няма истинско дете, а създадено с компютър. Използват ги, за да търгуват в затворени форуми, където се събират педофили“, обясни той. По тези казуси се работи активно с Европол, като за момента няма данни български граждани да създават такова съдържание. Освен това, ИИ се използва и за кибертормоз, при който от главата на дете се създава предизвикателна снимка с голо тяло с цел осмиване.



Мащабът на проблема в България



Специализираният сектор в ГДБОП за противодействие на тези престъпления се състои от едва 10 служители, които чрез софтуер проследяват сваляне и разпространение на подобни материали от български IP адреси. "В момента има около 500 IP адреса, които свалят подобно съдържание“, разкри комисар Димитров. Той уточни, че около 20% от тях използват VPN или други анонимизиращи услуги, като зад тези адреси стоят български педофили. Комисар Димитров предупреди, че понякога чуждестранни граждани идват в България, за да създават, търгуват или дори физически да таргетират деца.



Законови промени и ограничения



В отговор на стряскащите данни министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви категорично, че са нужни законодателни действия. "Не мога да ви кажа в кой закон точно ще направим промени, но съм повече от убеден, че такива законодателни действия трябва да има“, каза той. Гуцанов предложи създаването на регионална инициатива между Гърция, България и Румъния, която да прерасне в европейска.



Според министъра след забраната на телефоните в училищата, следващата стъпка трябва да е насочена към интернет пространството. Той призна, че пълна забрана по модела на Австралия не е възможна, но подчерта неотложността на мерките: "Трябва да стане самоубийство на дете ли или нещо друго да се случи, за да разберем, че трябва да има определени ограничения“. Като пример той посочи случая в Австралия, където дете се самоубива заради фалшиви видеоклипове. Министърът се позова на категорични данни, че до 6-годишна възраст пред децата не трябва да има екрани, и изрази личната си идея за въвеждане на възрастово ограничение около 14-15 години, сравнявайки го с частичния, но все пак ефективен ефект от забраната на вейпове и райски газ.