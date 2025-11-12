ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Тревожни данни за разпространението на материали с детска сексуална експлоатация
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:59Коментари (0)197
© iStock
Тревожни данни за разпространението на материали с детска сексуална експлоатация и новите заплахи, породени от изкуствения интелект (ИИ), бяха представени на заседание на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Старши комисар Владимир Димитров от ГДБОП разкри, че в момента се наблюдават около 500 IP адреса в страната, от които се сваля подобно съдържание. В отговор социалният министър Борислав Гуцанов обяви, че са необходими спешни законодателни ограничения за достъпа на деца до интернет.

Новите заплахи: AI-генерирана експлоатация и кибертормоз

Според старши комисар Владимир Димитров, който е директор на дирекция "Киберпрестъпност“ в ГДБОП, се е появил нов обезпокоителен феномен създаване на материали с детска сексуална експлоатация чрез изкуствен интелект, пише NOVA. 

"Отделни граждани от чужбина създават чрез ИИ материали, на които няма истинско дете, а създадено с компютър. Използват ги, за да търгуват в затворени форуми, където се събират педофили“, обясни той. По тези казуси се работи активно с Европол, като за момента няма данни български граждани да създават такова съдържание. Освен това, ИИ се използва и за кибертормоз, при който от главата на дете се създава предизвикателна снимка с голо тяло с цел осмиване.

Мащабът на проблема в България

Специализираният сектор в ГДБОП за противодействие на тези престъпления се състои от едва 10 служители, които чрез софтуер проследяват сваляне и разпространение на подобни материали от български IP адреси. "В момента има около 500 IP адреса, които свалят подобно съдържание“, разкри комисар Димитров. Той уточни, че около 20% от тях използват VPN или други анонимизиращи услуги, като зад тези адреси стоят български педофили. Комисар Димитров предупреди, че понякога чуждестранни граждани идват в България, за да създават, търгуват или дори физически да таргетират деца.

Законови промени и ограничения

В отговор на стряскащите данни министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви категорично, че са нужни законодателни действия. "Не мога да ви кажа в кой закон точно ще направим промени, но съм повече от убеден, че такива законодателни действия трябва да има“, каза той. Гуцанов предложи създаването на регионална инициатива между Гърция, България и Румъния, която да прерасне в европейска.

Според министъра след забраната на телефоните в училищата, следващата стъпка трябва да е насочена към интернет пространството. Той призна, че пълна забрана по модела на Австралия не е възможна, но подчерта неотложността на мерките: "Трябва да стане самоубийство на дете ли или нещо друго да се случи, за да разберем, че трябва да има определени ограничения“. Като пример той посочи случая в Австралия, където дете се самоубива заради фалшиви видеоклипове. Министърът се позова на категорични данни, че до 6-годишна възраст пред децата не трябва да има екрани, и изрази личната си идея за въвеждане на възрастово ограничение около 14-15 години, сравнявайки го с частичния, но все пак ефективен ефект от забраната на вейпове и райски газ.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Неадекватно и агресивно момиче изчезна, близки молят за помощ
21:35 / 12.11.2025
Стана ясна причината защо днес много хора се оплакаха от неразпол...
20:55 / 12.11.2025
Превръща се в епидемия: Отново умишлено прегазено с кола куче!
20:08 / 12.11.2025
Откраднаха от платен паркинг буса на Иван и Андрей
20:10 / 12.11.2025
Заради бойкота на работодателите: Отменят Националния съвет за тр...
19:08 / 12.11.2025
Корнелия Нинова: НСО прекалиха!
18:29 / 12.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
10:34 / 11.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
21:47 / 11.11.2025
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
19:24 / 10.11.2025
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
10:21 / 11.11.2025
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
22:30 / 10.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ВК Марица, сезон 2025/2026
Специализант от ВМА умишлено прегази и уби куче
Разкриха още "домове на ужасите"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: