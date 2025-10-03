ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Трета жертва след потопа в Елените!
Припомняме, че първият загинал бе открит мъртъв в приземно помещение на сграда. Митов изрази съболезнования кум близките на загиналите. И отправи призив към гражданите да не отказват евакуация.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
МВнР: Задържаният в Израел българин е добре
17:23 / 03.10.2025
Има изчезнал човек на "Елените", хора отказват да се евакуират!
16:13 / 03.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Сменят концесионера на минералната вода в Хисаря
14:55 / 03.10.2025
Корнелия Нинова: Ненужни и вредни сте! Махайте се!
14:55 / 03.10.2025
Морски хора: Очакваше се! Ветко и Маджо застроиха реките
14:34 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
17:35 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS