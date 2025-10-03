© Три са вече жертвите след потопа в Елените. Мъж, който е бил граничен полицай, е загубил живота си. "Спасителите са успели да спасят останалите хора в сградата. За съжаление имаме двама загинали от тях. Единият е от Гранична полиция, а другият е трактористът, който заедно със своя колега се е озовал в средата на втората вълна“, това съобщи вътрешният министър Даниел Митов, предаде репортер на Burgas24.bg.



Припомняме, че първият загинал бе открит мъртъв в приземно помещение на сграда. Митов изрази съболезнования кум близките на загиналите. И отправи призив към гражданите да не отказват евакуация.



