|Треньорката на Краси, който бе убит в мола: Казах ти, че брат ти те води към гибел
Това написа във Фейсбук треньорката на Краси, който беше намушкан в мол в София, а по-късно почина в "Пирогов", Кристияна Колева, президент на спортен клуб.
"Сърцето ми плаче. Чаках го да дойде на тренировка. Толкова те обичам. Колко много се борих за теб, но явно не е било достатъчно. Снощи ми каза колко съжаляваш и колко много държиш на мен. О, детенце мое", пише Колева.
Краси мечтаел да стане шампион по вдигане на тежести на България.
