ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|"Тракия" и "Кършияка" остават най-желаните квартали в Пловдив, най-много се строи в "Остромила" и "Смирненски"
В Пловдив ипотеките намаляват спрямо началото на годината, макар все още да заемат ключов дял от сделките. Това се посочва в годишния обзор на пазара на жилища на компанията за недвижими имоти Имотека.
Пловдив остава градът, който води останалите по отношение на ипотечното кредитиране. И макар делът на покупките с външно финансиране да пада с 10 процентни пункта във второто полугодие на 2025 г. спрямо първото, те продължават да формират половината от целия пазар, посочват от Имотека.
Инвестиционните сделки остават без съществена промяна на годишна база - малко над 20%. Пазарът на ново строителство става все по-активен в Града на тепетата и достига 15% от сделките през годината. Най-активно е изграждането на нови проекти в кварталите "Смирненски", "Гребната база", "Остромила". Динамиката на сделките е видима още в "Кючук Париж", "Беломорски". Най-желаните квартали остават "Тракия" и "Кършияка".
Продължава активният пазар на къщи в града и околните населени места, посочват от компанията. Сделките за къщи формират около 12% от всички през разглеждания период. Популярни остават районите както на Родопската яка, така и по Южната дъга.
Средната възраст на купувачите в Пловдив през 2025 г. е 40 години, като те са заети основни в сферата на търговията, финансите, логистиката. Пловдивските клиенти са и най-бързо сключващите сделки на фона на тези в останалите големи градове. Средно след 4 огледа се реализират сделките в града през периода, докато в София и Варна клиентите се нуждаят от 6 до 10 огледа, допълват от Имотека.
"Предстоящото въвеждане на еврото изигра ролята на сериозен катализатор за част от купувачите и ги тласна да вложат спестяванията си, независимо от размера им, в жилища. Тази стъпка им даваше увереност, че средствата им са защитени от възможни несигурности като промени в банковите условия, например. Допълнителен фактор за тях бе и очакването за повишение на цените на имотите след въвеждането на еврото, подкрепено от опита на други държави от еврозоната. Това рефлектира в повече сделки в брой, но зависимостта от банковото кредитиране тепърва ще се откроява у нас“, коментира Явор Пейчев, изпълнителен директор на Имотека.
Според него, по-стриктните мерки на банките към края на годината са съумели да отсеят и част от купувачите, които не са разполагали с достатъчно пари за самоучастие. На това се дължи и частичното успокояване на пазара, настъпило с началото на есента. Тази тенденция предстои да се разгърне през 2026 година – участници на жилищния пазар ще останат хората със спестени средства, както и тези със сигурни и устойчиви доходи, а личната необходимост от дом ще играе ключова роля при решението за покупка.
Навлизането на еврото е и сред причините и за лекия ръст на инвестиционните покупки през периода, се посочва в обзора на компанията. От 21% през 2024 година, те се покачват до 25% през 2025 г. Това отново се дължи на желанието на хората да съхранят парите си в случай на непредвидени обстоятелства. От друга страна, стремежът на хората да се сдобият с имот е и резултат на общата психологическа нагласа, че подобен тип инвестиция е сигурна и консервативна.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Възможно е още днес България да има нов президент
07:59 / 23.01.2026
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
23:19 / 22.01.2026
Търговска верига: За момента не приемаме банкноти от 200 и 500 ев...
22:16 / 22.01.2026
Тираджия: Ще си вземем коне и ще тръгнем с файтони, по-евтино ще ...
21:46 / 22.01.2026
Напусна ни един от последните мохикани на българската литература
21:30 / 22.01.2026
Директор на банка: В първите 2 работни дни банковата система приб...
20:56 / 22.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
08:23 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS