"Тракия" и "Кършияка" остават най-желаните квартали в Пловдив, най-много се строи в "Остромила" и "Смирненски"

© В последните месеци на 2025 г. нараства делът на сделките за жилища, реализирани със собствени средства.Ако към средата на годината без помощ от финансова институция се случваха около 30% от покупките в столицата, то в края ѝ те представляват около 45% от всички.



В Пловдив ипотеките намаляват спрямо началото на годината, макар все още да заемат ключов дял от сделките. Това се посочва в годишния обзор на пазара на жилища на компанията за недвижими имоти Имотека.



Пловдив остава градът, който води останалите по отношение на ипотечното кредитиране. И макар делът на покупките с външно финансиране да пада с 10 процентни пункта във второто полугодие на 2025 г. спрямо първото, те продължават да формират половината от целия пазар, посочват от Имотека.



Инвестиционните сделки остават без съществена промяна на годишна база - малко над 20%. Пазарът на ново строителство става все по-активен в Града на тепетата и достига 15% от сделките през годината. Най-активно е изграждането на нови проекти в кварталите "Смирненски", "Гребната база", "Остромила". Динамиката на сделките е видима още в "Кючук Париж", "Беломорски". Най-желаните квартали остават "Тракия" и "Кършияка".



Продължава активният пазар на къщи в града и околните населени места, посочват от компанията. Сделките за къщи формират около 12% от всички през разглеждания период. Популярни остават районите както на Родопската яка, така и по Южната дъга.



Средната възраст на купувачите в Пловдив през 2025 г. е 40 години, като те са заети основни в сферата на търговията, финансите, логистиката. Пловдивските клиенти са и най-бързо сключващите сделки на фона на тези в останалите големи градове. Средно след 4 огледа се реализират сделките в града през периода, докато в София и Варна клиентите се нуждаят от 6 до 10 огледа, допълват от Имотека.



"Предстоящото въвеждане на еврото изигра ролята на сериозен катализатор за част от купувачите и ги тласна да вложат спестяванията си, независимо от размера им, в жилища. Тази стъпка им даваше увереност, че средствата им са защитени от възможни несигурности като промени в банковите условия, например. Допълнителен фактор за тях бе и очакването за повишение на цените на имотите след въвеждането на еврото, подкрепено от опита на други държави от еврозоната. Това рефлектира в повече сделки в брой, но зависимостта от банковото кредитиране тепърва ще се откроява у нас“, коментира Явор Пейчев, изпълнителен директор на Имотека.



Според него, по-стриктните мерки на банките към края на годината са съумели да отсеят и част от купувачите, които не са разполагали с достатъчно пари за самоучастие. На това се дължи и частичното успокояване на пазара, настъпило с началото на есента. Тази тенденция предстои да се разгърне през 2026 година – участници на жилищния пазар ще останат хората със спестени средства, както и тези със сигурни и устойчиви доходи, а личната необходимост от дом ще играе ключова роля при решението за покупка.



Навлизането на еврото е и сред причините и за лекия ръст на инвестиционните покупки през периода, се посочва в обзора на компанията. От 21% през 2024 година, те се покачват до 25% през 2025 г. Това отново се дължи на желанието на хората да съхранят парите си в случай на непредвидени обстоятелства. От друга страна, стремежът на хората да се сдобият с имот е и резултат на общата психологическа нагласа, че подобен тип инвестиция е сигурна и консервативна.



