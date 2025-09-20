ИЗПРАТИ НОВИНА
Тракийската гробница в Казанлък е в Списъка на световното наследство
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:04
©
На 4 юли 2025 г. Центърът за световно наследство към Организацията на обединените нации за образование, наука и култура представи новото издание на Картата на световното наследство 2024 – 2025 г. Водещото изображение на картата е Тракийската гробница в Казанлък, чийто стенописи са признати за шедьовър на тракийската култура и погребално изкуство от епохата на елинизма.

Картата обхваща всички 1223 обекта в Списъка на световното наследство, предлага визуално пътешествие по континенти и включва ключови данни за опазването на наследството. Изданието е създадено от Центъра за световно наследство в партньорство с Geo4Map и със съдействието на България. Печатният плакат е с размер 93,6 см × 64 см и може да бъде поръчан в английска, френска и испанска версия; налични са и електронни варианти.

Тракийската гробница в Казанлък е вписана в Списъка на световното наследство през 1979 г. Обектът датира от края на IV век преди Христа и се отличава с изключително добре съхранени стенописи, които свидетелстват за високото ниво на култура и живопис в елинистическа Тракия. Оригиналната гробница е защитена, а за посетители е достъпно музейно копие, което съхранява автентичността на паметника и регулира въздействието на туризма.

Казанлък и Долината на розите попадат отново в международния фокус чрез избора на водещото изображение. Паралелно с това Община Казанлък подготвя включване на още осем гробници от Долината на тракийските царе като допълнителен ансамбъл към вече вписаната гробница, след национално приоритизиране и в координация с Министерството на културата.

Актуалното издание на картата подчертава глобалното значение на Долината като пазител на древно културно наследство и насърчава отговорното му опазване и популяризиране.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

