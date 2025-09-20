ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Тракийската гробница в Казанлък е в Списъка на световното наследство
Картата обхваща всички 1223 обекта в Списъка на световното наследство, предлага визуално пътешествие по континенти и включва ключови данни за опазването на наследството. Изданието е създадено от Центъра за световно наследство в партньорство с Geo4Map и със съдействието на България. Печатният плакат е с размер 93,6 см × 64 см и може да бъде поръчан в английска, френска и испанска версия; налични са и електронни варианти.
Тракийската гробница в Казанлък е вписана в Списъка на световното наследство през 1979 г. Обектът датира от края на IV век преди Христа и се отличава с изключително добре съхранени стенописи, които свидетелстват за високото ниво на култура и живопис в елинистическа Тракия. Оригиналната гробница е защитена, а за посетители е достъпно музейно копие, което съхранява автентичността на паметника и регулира въздействието на туризма.
Казанлък и Долината на розите попадат отново в международния фокус чрез избора на водещото изображение. Паралелно с това Община Казанлък подготвя включване на още осем гробници от Долината на тракийските царе като допълнителен ансамбъл към вече вписаната гробница, след национално приоритизиране и в координация с Министерството на културата.
Актуалното издание на картата подчертава глобалното значение на Долината като пазител на древно културно наследство и насърчава отговорното му опазване и популяризиране.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Тежка катастрофа на магистрала "Струма"!
10:31 / 20.09.2025
Невиждана истерия и безумни опашки пред магазините в България!
10:00 / 20.09.2025
Доц. Ангел Кунчев: Ситуацията е неприятна и има риск за здравето!...
10:35 / 20.09.2025
Премиерът Желязков отговори на Пеевски за кризата с водите
10:01 / 20.09.2025
Интензивен трафик и задръствания в цялата страна
09:44 / 20.09.2025
Българските производители на ориз са пред фалит заради липсата на...
09:43 / 20.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Спряха производството на култов сапун в България
22:28 / 18.09.2025
В петък сутринта ще е много студено
12:36 / 18.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS