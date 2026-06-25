Експертиза ще установява дали мантинелите на автомагистрала "Тракия“ отговарят на стандартите след жестоката катастрофа в сряда, при която загинаха две деца и възрастен мъж. Разследващите органи в Ямбол подготвят процедурата за повдигане на обвинение срещу шофьора на товарния автомобил, за когото се разбра, че има десетки предходни нарушения на пътя, информира Plovdiv24.bg.

Данните за предприетите законови мерки и хода на разследването бяха огласени на съвместен брифинг на прокуратурата и полицията. Назначената техническа проверка ще проучи детайлно състоянието на предпазните съоръжения в участъка. Окръжният прокурор на Ямбол Живко Илиев уточни, че експертите ще дадат писмено становище дали тези мантинели съответстват на установените стандарти, както и кога и по какъв начин са били поставени на пътното платно.

Версии за инцидента и състояние на камиона

Тежкотоварното превозно средство е навлязло в насрещното движение, преминавайки директно през мантинелите, след като преди това е разтоварило зърно в Бургас. По данни на органите на реда празната машина се е движела в активната лента със съвсем допустима за участъка скорост от 90 км/ч, преди да се вреже челно в лек автомобил с петима пътници, пътуващи за футболен турнир в Албена. От прокуратурата изрично подчертаха, че към момента няма абсолютно никакво потвърждение лансираната версия за спукана гума да е реалната причина за сблъсъка. Разследващите проверяват всички възможни хипотези, като към момента липсват и доказателства в подкрепа на предположението, че водачът е заспал зад волана.

Траур в спортната общност и съдебни мерки

Самият шофьор вече е дал своите първи показания пред органите на реда и първоначално е задържан за срок от 24 часа. Предстои прокуратурата да удължи мярката му на задържане под стража до 72 часа, след което ще бъде внесено официално искане до съда за постоянното му оставяне в ареста. Спрямо него ще бъде повдигнато тежко обвинение за причиняване на смърт на пътя на повече от едно лице, като законът предвижда наказание от 5 до 20 години лишаване от свобода. Инцидентът отне живота на две момчета от детската школа на футболния клуб "Славия“ и бащата на едно от тях, което провокира президента на клуба Венцеслав Стефанов да обяви едномесечен траур в организацията.

Досие на задържания водач

В хода на проверката беше изяснено, че водачът на товарния автомобил има регистрирани общо 20 нарушения на правилата за движение по пътищата. Освен това се оказа, че преди две години същият шофьор е предизвикал друга катастрофа на АМ "Тракия“. Тогавашният инцидент е бил предизвикан от внезапно възникнала техническа неизправност на превозното средство, но за щастие тогава случаят се е разминал без пострадали граждани на пътя.