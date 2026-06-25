Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че има смущаващи обстоятелства около тежката катастрофа на магистрала "Тракия“, при която загинаха две деца и един възрастен. Той отправи остър апел към стопаните на пътя за незабавни действия и предупреди, че МВР ще сезира прокуратурата при установяване на престъпно бездействие.

За МВР министъра е абсолютно недопустимо товарен автомобил без товар да премине с подобна лекота през предпазните съоръжения, информира Plovdiv24.bg. Припомняме, че трагичният инцидент стана малко преди 13:00 часа край ямболското село Зимница, където тир помете лек автомобил, движещ се в посока Бургас. Загиналите деца на 9 години са били възпитаници на детско-юношеската школа на футболния клуб "Славия“. Заедно с тях загина и бащата на едното, а техният треньор и съпругата му са в тежко състояние в болницата в Ямбол. Същият ден бе белязан от още една черна хроника – две жени загубиха живота си при друга катастрофа, възникнала около 10:35 часа на пътя Айтос-Карнобат между селата Чукарка и Кликач.

Спешни мерки и инспекция на инфраструктурата

Министерството на вътрешните работи предприема комплексни мерки срещу пътния травматизъм и настоява Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ) да се задейства веднага, докато се подготвя цялостна държавна стратегия. Областните дирекции на полицията вече имат задача да предложат конкретни действия за всеки отделен рисков участък в страната. Демерджиев настоя стопаните на пътищата незабавно да прегледат състоянието на настилката, знаците, сервитутите, сцеплението на асфалта и тревожното състояние на мантинелите, които в момента не изпълняват функциите си. По отношение на полицейския контрол министърът беше категоричен, че той вече няма да се изразява във фишове, издадени от храстите, а патрулни автомобили с включени светлини ще подпомагат активно движението.

Проверка на ремонтите и финансова ревизия

Вътрешният министър разкритикува начина, по който се извършват ремонтите в началото на летния сезон, определяйки го като безотговорно. Той е разпоредил във Фонда за пътна безопасност докладите за рисковите участъци да бъдат подробно мотивирани, за да се гарантира бързото отстраняване на проблемите. Предвижда се и детайлна проверка на направените до момента разходи за пътна инфраструктура, като при откриване на злоупотреби ще бъдат сезирани компетентните органи. По думите му прокуратурата вече е запозната с конкретни нарушения, а скоро ще бъдат предоставени и данни за производства, свързани с пътни ремонти и изграждане на пътища, където се наблюдават смущаващи забавяния от страна на конкретни съдии.