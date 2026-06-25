Министерството на финансите предлага мащабни промени в данъчната политика, които ще доведат до поскъпване на тютюневите изделия още това лято. Това става ясно от публикувания законопроект за държавния бюджет за 2026 г., придружен от актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026–2028 г.

Според предложенията, от 1 август 2026 г. влизат в сила по-високи акцизни ставки за цигарите, нагреваемите тютюневи изделия, електронните цигари и други никотинови продукти.

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове предвиждат поетапно увеличение на облагането на традиционните цигари. Специфичният акциз ще нарасне до 77 евро на 1000 къса от 1 август 2026 г., след което ще достигне 82 евро от 1 март 2027 г. и 87 евро от 1 януари 2028 г.

Този вид акциз представлява фиксирана сума за определено количество продукция и не зависи от крайната продажна цена на продукта.

Паралелно с това ще продължи да се прилага и пропорционален акциз, който се изчислява като процент от продажната цена на дребно. От август ставката ще бъде 21%, от март 2027 г. ще намалее до 20,5%, а от началото на 2028 г. ще бъде 20%.

България, както и останалите държави членки на Европейския съюз, използва смесена система на облагане, която комбинира специфичен и пропорционален акциз. Така държавата гарантира минимални приходи дори от по-евтините марки, като същевременно реализира по-високи постъпления от по-скъпите продукти.

За да се ограничи предлагането на прекалено евтини цигари на пазара, Министерството на финансите предлага и увеличение на минималния общ размер на акциза.

От 1 август 2026 г. той няма да може да бъде по-нисък от 120 евро на 1000 къса. От 1 март 2027 г. прагът ще се повиши до 126 евро, а от 1 януари 2028 г. – до 132 евро на 1000 къса.

В законопроекта не е посочено с колко точно ще поскъпне една кутия цигари, тъй като крайната цена зависи и от търговската политика на производителите и дистрибуторите.

Предвидените промени обхващат не само традиционните цигари, но и останалите тютюневи и никотинови изделия.

Акцизът върху тютюна за пушене ще се увеличи от 130 евро на килограм през август 2026 г. до 146 евро на килограм от началото на 2028 г.

При нагреваемите тютюневи изделия ставката ще нарасне от 225 евро до 251 евро за килограм. Същото увеличение е предвидено и за нагреваемите продукти със съдържание, различно от тютюн.

Потребителите на електронни цигари също ще усетят ефекта от промените. Акцизът върху течностите за електронни устройства ще се повиши от 0,28 евро на 0,34 евро за милилитър.

По-високи ще бъдат и ставките за никотиновите заместители на тютюна. За продуктите със съдържание на никотин до 20 милиграма акцизът се увеличава от 20 евро на 28 евро за килограм, а за изделията с по-висока концентрация - от 64 евро на 73 евро за килограм.

Очакванията на финансовото министерство са, че постепенното повишаване на акцизните ставки ще донесе допълнителни приходи в бюджета и ще доближи България до нивата на облагане, прилагани в останалите държави от Европейския съюз.

Ако предложенията бъдат приети от Народното събрание, първото увеличение на цените на тютюневите изделия ще влезе в сила още от 1 август 2026 г.