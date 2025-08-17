Трагедия в планината: Млад мъж загина под Мусала

© Мъж на около 30-години загина в района на връх Мусала. Това съобщиха за "Фокус" от Планинската спасителна служба.



Сигнал за инцидента е подаден вчера в 13:07 часа за мъж, който е изпаднал в безсъзнание между връх Мусала и заслона на едното езеро. На място отишъл екип на "Центъра за спешна медицинска помощ по въздух" с медицинския хеликоптер. В 14:47 часа екипът констатирал смъртта на мъжа.



Според очевидци починалият е на около 30-годишна възраст.