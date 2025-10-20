ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Този мъж е Лекарят на 2025 година
Отличията се връчват за 22-ра поредна година. Това е признание за заслужили лекари, а наградите се връчват в пет категории. Големият победител е проф. Николай Габровски. А за трета поредна година беше връчено и специалното отличие за лекарска всеотдайност и етика "Д-р Стефан Черкезов". То отиде при д-р Димитър Бакалов. За смисъла на лекарската професия следва разказ на една от победителките в категорията "Ти си нашето бъдеще" – награда за младите медицински надежди на България", пише БНТ.
Още като ученичка вижда смисъл в медицината. Смисъл, който ѝ дава увереност да надскача себе си всеки ден. Д-р Надица Шумка завършва медицина преди 4 години, започва в Клиниката по гастроентерология и до днес не съжалява за избора.
д-р Надица Шумка, лекар-специализант в Клинката по гастроентерология в "Аджибадем Сити Клиник - УМБАЛ Токуда: "Има една голяма палитра от емоции, да, разбира се, удовлетворението е голямо, когато успяваш да помогнеш на един човек, да помогнеш по отношение на здравето, което е най-важно, но отговорността също е голяма. Самата отговорност те мотивира по някакъв начин, да учиш, да се развиваш, да търсиш начин да ставаш по-добър и това по никакъв начин не е лесно, както за теб, така и за хората около теб, семейството."
Гастроентерологията за нея е любов от пръв поглед.
д-р Надица Шумка: "Тя съчетава клинична медицина, вътрешни болести, но също така и ехография, ендоскопия и дава възможност на един лекар да диагностицира пациента и също така и да го излекува по минимално инвазивен начин."
Желанието, с което върши рабоата си, не остава незабелязано.
д-р Надица Шумка: "Чувствам се щастлива, когато пациентът ми казва "благодаря", когато лечението, което съм предписала има ефект и получавам много често съобщения - докторке, благодаря и т.н. Но чувството за вина и т.н., когато събота и неделя не съм вкъщи, а съм тук, това единствено бих казала, че е лошото на нашата професия."
Д-р Шумка е от Албания. Но е решила да се развива у нас. За нея е важно всеки млад лекар да съчетава клиничната работа с научната.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ново 20 по АМ "Тракия" между 119-и и 147-и км в двете платна
19:11 / 20.10.2025
Следващия понеделник в 18:00 часа вече ще е тъмно
18:55 / 20.10.2025
КЗК започва проверка на президентството заради медицинско оборудв...
18:58 / 20.10.2025
За утре няма жълти и оранжеви кодове, но съществува реална опасно...
18:00 / 20.10.2025
Георг Георгиев: България е готова да осигури въздушен коридор на ...
18:15 / 20.10.2025
Убийството в мола е станало с един удар, убитият е нанесъл няколк...
15:19 / 20.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
21:31 / 18.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS