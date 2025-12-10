ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Това остана от един от най-известните хотели на Българското Черноморие
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:53Коментари (0)1081
© Фейсбук
виж галерията
Продължава разрушаването на емблематичния "Интерхотел Поморие“, който бе най-известният хотел в любимото на хиляди българи курортно градче. Снимки от днес показват докъде са стигнали дейностите по събарянето на обекта.

Хотелът е открит в края на 70-те години лично от Тодор Живков като част от престижната верига "Интерхотели“. Целта ѝ е да представя икономическия и туристически потенциал на България пред чуждестранни гости.

Строителството започва през 1972 г., като технически затруднения не липсват – основите са буквално налети в морето. "Трудно беше самото изграждане, защото наливахме основите в морето“, разказва тогавашният технически ръководител. Хотелът е завършен в края на 1976 г. и тържествено открит на 1 май 1977 г. от Живков.

През следващите две десетилетия хотелът преживява истински разцвет. За лукса му се носят легенди сред местните жители. Работи целогодишно благодарение на договор с германската "Райзебюро“, който привлича многобройни туристи от ГДР – предимно възрастни гости, пристигащи за кални бани и възстановителни процедури.

Соцхотелът с форма на кораб е с обща РЗП 9999 кв. м, някога четиризвезден и разполагащ с 1999 легла. Сградата се намира в близост до историческия център на Поморие, на брега на морето.

Предвижда се изграждането на нов туристически комплекс, който по твърдения на инвеститора ще върне автентичния архитектурен облик на стария хотел, но с модерно решение, съвременно оразмеряване и пълно съответствие с действащите нормативи за безопасност и енергийна ефективност.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
13-та заплата изчезва в частния сектор, фирмите избират подаръчни...
11:06 / 10.12.2025
ПП-ДБ сложиха макет на Пеевски в пленарната зала 
11:03 / 10.12.2025
Отиде си голям български бизнесмен и ресторантьор
10:32 / 10.12.2025
С близо един лев падна цената на олиото
10:12 / 10.12.2025
НОИ: Издаваме тези удостоверения до 19 декември
10:34 / 10.12.2025
Слави Ангелов: За шест месеца комунистите фалираха 15 банки, а мн...
09:55 / 10.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
19:05 / 09.12.2025
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
10:54 / 08.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
16:09 / 08.12.2025
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
20:53 / 08.12.2025
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
09:12 / 09.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Футбол - други
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Димо Алексиев хванат пиян зад волана
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: