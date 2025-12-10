ЗАРЕЖДАНЕ...
|Това остана от един от най-известните хотели на Българското Черноморие
Хотелът е открит в края на 70-те години лично от Тодор Живков като част от престижната верига "Интерхотели“. Целта ѝ е да представя икономическия и туристически потенциал на България пред чуждестранни гости.
Строителството започва през 1972 г., като технически затруднения не липсват – основите са буквално налети в морето. "Трудно беше самото изграждане, защото наливахме основите в морето“, разказва тогавашният технически ръководител. Хотелът е завършен в края на 1976 г. и тържествено открит на 1 май 1977 г. от Живков.
През следващите две десетилетия хотелът преживява истински разцвет. За лукса му се носят легенди сред местните жители. Работи целогодишно благодарение на договор с германската "Райзебюро“, който привлича многобройни туристи от ГДР – предимно възрастни гости, пристигащи за кални бани и възстановителни процедури.
Соцхотелът с форма на кораб е с обща РЗП 9999 кв. м, някога четиризвезден и разполагащ с 1999 легла. Сградата се намира в близост до историческия център на Поморие, на брега на морето.
Предвижда се изграждането на нов туристически комплекс, който по твърдения на инвеститора ще върне автентичния архитектурен облик на стария хотел, но с модерно решение, съвременно оразмеряване и пълно съответствие с действащите нормативи за безопасност и енергийна ефективност.
