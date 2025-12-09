ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Сринаха до основи емблематичен хотел
Хотелът е открит в края на 70-те години лично от Тодор Живков като част от престижната верига "Интерхотели“. Целта ѝ е да представя икономическия и туристически потенциал на България пред чуждестранни гости от социалистическия лагер.
Проектиран по каноните на модернизма, Интерхотел "Поморие“ впечатляваше с терасовидни обеми, наклонени фасади, панорамни гледки към морето и характерна конструкция, напомняща корабен корпус. Обектът бързо се превръща в един от водещите центрове за калолечение в страната.
Строителството започва през 1972 г., като технически затруднения не липсват – основите са буквално налети в морето. "Трудно беше самото изграждане, защото наливахме основите в морето“, разказва тогавашният технически ръководител. Хотелът е завършен в края на 1976 г. и тържествено открит на 1 май 1977 г. от Живков.
През следващите две десетилетия хотелът преживява истински разцвет. За лукса му се носят легенди сред местните жители. Работи целогодишно благодарение на договор с германската "Райзебюро“, който привлича многобройни туристи от ГДР – предимно възрастни гости, пристигащи за кални бани и възстановителни процедури.
"На втория етаж имаше медицински кабинети за ЛФК, а туристите бяха транспортирани до калолечебницата“, спомнят си бивши служители. Комплексът разполага с 9999 кв. м разгъната площ, четири звезди и капацитет от близо 2000 легла – внушителни показатели за времето си.
След промените през 1989 г. съдбата на хотела се променя драматично. Честата смяна на собственици, липсата на поддръжка и отсъствието на инвестиции водят до бърза амортизация. Появява се корозия в арматурата, инсталациите се компрометират, а конструкцията става опасна.
През последните години сградата нееднократно е обявявана за рискована. Това предопределя и решението за пълното ѝ премахване.
Разрушаването на Интерхотела поставя началото на нов проект – възстановяване на комплекса по оригинален модел и модернизиране на цялата зона около него. Така някогашната емблема на Поморие може да получи втори живот, макар и в нов архитектурен прочит.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 36 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Асен Василев: Това правителство с този втори нескопосан бюджет по...
16:31 / 09.12.2025
Най–голямата писта за моторни спортове на Балканите вече носи име...
16:13 / 09.12.2025
ГИТ обясни как ще се плаща на хората, които работят на смени и за...
16:15 / 09.12.2025
ИА ГИТ: Oстаналите дни отпуск от 2023 г. могат да се използват до...
15:08 / 09.12.2025
Това е най-голямото село в Родопите и четвърто по население в цял...
14:59 / 09.12.2025
Повишават се процентите, които получават от обезщетението майките...
13:39 / 09.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS