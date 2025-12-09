Сринаха до основи емблематичен хотел

© Интерхотел „Поморие“ в миналото Емблематичният Интерхотел "Поморие“ – един от последните ярки образци на късния социалистически модернизъм у нас – беше напълно разрушен, предава местното издание "Флагман". Дълго време той доминираше силуета над рибарското пристанище, а днес бе финалния етап от събарянето му. Така се поставя началото на нов инвестиционен цикъл, който предвижда изграждането на комплекса наново, в максимално автентичен вид, както и цялостна реконструкция на района около него.



Хотелът е открит в края на 70-те години лично от Тодор Живков като част от престижната верига "Интерхотели“. Целта ѝ е да представя икономическия и туристически потенциал на България пред чуждестранни гости от социалистическия лагер.



Проектиран по каноните на модернизма, Интерхотел "Поморие“ впечатляваше с терасовидни обеми, наклонени фасади, панорамни гледки към морето и характерна конструкция, напомняща корабен корпус. Обектът бързо се превръща в един от водещите центрове за калолечение в страната.



Строителството започва през 1972 г., като технически затруднения не липсват – основите са буквално налети в морето. "Трудно беше самото изграждане, защото наливахме основите в морето“, разказва тогавашният технически ръководител. Хотелът е завършен в края на 1976 г. и тържествено открит на 1 май 1977 г. от Живков.



През следващите две десетилетия хотелът преживява истински разцвет. За лукса му се носят легенди сред местните жители. Работи целогодишно благодарение на договор с германската "Райзебюро“, който привлича многобройни туристи от ГДР – предимно възрастни гости, пристигащи за кални бани и възстановителни процедури.



"На втория етаж имаше медицински кабинети за ЛФК, а туристите бяха транспортирани до калолечебницата“, спомнят си бивши служители. Комплексът разполага с 9999 кв. м разгъната площ, четири звезди и капацитет от близо 2000 легла – внушителни показатели за времето си.



След промените през 1989 г. съдбата на хотела се променя драматично. Честата смяна на собственици, липсата на поддръжка и отсъствието на инвестиции водят до бърза амортизация. Появява се корозия в арматурата, инсталациите се компрометират, а конструкцията става опасна.



През последните години сградата нееднократно е обявявана за рискована. Това предопределя и решението за пълното ѝ премахване.



Разрушаването на Интерхотела поставя началото на нов проект – възстановяване на комплекса по оригинален модел и модернизиране на цялата зона около него. Така някогашната емблема на Поморие може да получи втори живот, макар и в нов архитектурен прочит.